¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 14 y 15 de abril

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana Foto: Freepik
Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 14 de abril y miércoles 15 de abril en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

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Ofertas en frutas y verduras

  • Cebolla blanca: $18.80 el kilo
  • Aguacate: $36.80 el kilo
  • Papaya: $36.80 el kilo
  • Sandía con semilla: $17.80 el kilo
  • Manzana Red Delicious: $29.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Mango Ataúlfo: $35.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Manzana Gala, Golden o Red en bolsa: $39.80 el kilo
  • Cilantro: $3.80 el manojo con 50 puntos Soriana Ya
  • Chayote sin espinas: $29.80 el kilo
  • Champiñón blanco a granel: $89.80 el kilo
  • Zanahoria: $7.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Elote blanco: $11.80 la pieza
Verdura fresca en imagen ilustrativa
Verdura fresca en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Ofertas en carnes y pescados

  • Molida de res 80/20: $98.90 el kilo
  • Pierna de cerdo con hueso congelada: $59.00 el kilo
  • Pierna y muslo de pollo congelada: $29.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso congelada: $99.00 el kilo
  • Huevo blanco Precíssimo de 30 piezas: $69.00 el paquete
  • Bistec ranchero de res: $215.00 el kilo
  • Tortita de papa: $68.00 el kilo
  • Mojarra Tilapia entera congelada: $47.90 el kilo
  • Filete de basa congelado: $64.90 el kilo

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