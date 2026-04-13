Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 14 y 15 de abril

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 14 de abril y miércoles 15 de abril en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
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Ofertas en frutas y verduras
- Cebolla blanca: $18.80 el kilo
- Aguacate: $36.80 el kilo
- Papaya: $36.80 el kilo
- Sandía con semilla: $17.80 el kilo
- Manzana Red Delicious: $29.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Mango Ataúlfo: $35.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Manzana Gala, Golden o Red en bolsa: $39.80 el kilo
- Cilantro: $3.80 el manojo con 50 puntos Soriana Ya
- Chayote sin espinas: $29.80 el kilo
- Champiñón blanco a granel: $89.80 el kilo
- Zanahoria: $7.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Elote blanco: $11.80 la pieza
Ofertas en carnes y pescados
- Molida de res 80/20: $98.90 el kilo
- Pierna de cerdo con hueso congelada: $59.00 el kilo
- Pierna y muslo de pollo congelada: $29.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso congelada: $99.00 el kilo
- Huevo blanco Precíssimo de 30 piezas: $69.00 el paquete
- Bistec ranchero de res: $215.00 el kilo
- Tortita de papa: $68.00 el kilo
- Mojarra Tilapia entera congelada: $47.90 el kilo
- Filete de basa congelado: $64.90 el kilo
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LMCT