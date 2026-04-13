Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 14 y 15 de abril

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 14 de abril y miércoles 15 de abril en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

Cebolla blanca: $18.80 el kilo

Aguacate: $36.80 el kilo

Papaya: $36.80 el kilo

Sandía con semilla: $17.80 el kilo

Manzana Red Delicious: $29.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Mango Ataúlfo: $35.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Manzana Gala, Golden o Red en bolsa: $39.80 el kilo

Cilantro: $3.80 el manojo con 50 puntos Soriana Ya

Chayote sin espinas: $29.80 el kilo

Champiñón blanco a granel: $89.80 el kilo

Zanahoria: $7.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Elote blanco: $11.80 la pieza

Verdura fresca en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Ofertas en carnes y pescados

Molida de res 80/20: $98.90 el kilo

Pierna de cerdo con hueso congelada: $59.00 el kilo

Pierna y muslo de pollo congelada: $29.90 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso congelada: $99.00 el kilo

Huevo blanco Precíssimo de 30 piezas: $69.00 el paquete

Bistec ranchero de res: $215.00 el kilo

Tortita de papa: $68.00 el kilo

Mojarra Tilapia entera congelada: $47.90 el kilo

Filete de basa congelado: $64.90 el kilo

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LMCT