Observatorio Electoral OPINE exige transparencia total en selección consejerías del INE

El Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE) emitió un pronunciamiento en el que demanda plena transparencia documental, acceso a la justicia y perfiles de carrera sólida en el proceso de renovación de tres consejerías electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos cargos quedaron vacantes a partir del 4 de abril.

El organismo ciudadano alertó que la tardía emisión de la convocatoria y la brevedad de sus plazos ponen en riesgo la rigurosidad del proceso.

“Lo acotado de los plazos compromete tanto la calidad del escrutinio como la confianza ciudadana en el resultado”, señaló OPINE en su comunicado.

TE RECOMENDAMOS: Primer visita oficial en ocho años Sheinbaum notifica al Senado viaje a España para asistir a Cumbre en Defensa de la Democracia

Para subsanar este riesgo, el Observatorio exigió al Comité Técnico de Evaluación (CTE) y a la Cámara de Diputados hacer públicos los currículums vitae, las manifestaciones de intención, los ensayos y las calificaciones de la fase de idoneidad de todos los aspirantes.

Sesión Ordinaria en el Instituto Nacional Electoral ı Foto: Cuartoscuro

“La transparencia no es un accesorio del proceso, pues de ella depende la validez y legitimidad del mismo”, advirtió la organización.

En materia de justicia electoral, OPINE urgió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a garantizar el acceso a la justicia en todas las etapas.

“Que la Sala continúe negando el acceso a la justicia por la disolución del CTE sería incompatible con el estado de derecho electoral”, subrayó el pronunciamiento.

Respecto a los perfiles idóneos, el Observatorio pidió que las quintetas que se integren correspondan a personas con “trayectoria sólida en temas electorales, amplia experiencia y un desempeño íntegro en cargos o funciones previas, apegados totalmente a los principios rectores de la función electoral”.

OPINE recordó finalmente que la propia convocatoria, obliga a que el proceso se rija por los principios de legalidad, transparencia, máxima difusión, imparcialidad, participación ciudadana y paridad de género.

“El cumplimiento de estos principios no es potestativo. Constituye la medida con que habrá de juzgarse la legitimidad de todo el proceso y de sus resultados”, concluyó el organismo.

Desde el OPINE expresamos nuestra postura respecto al proceso de selección de las y los aspirantes a ocupar alguna de las tres consejerías electorales vacantes. Estas son nuestras observaciones y recomendaciones: pic.twitter.com/3jW9hVzTLI — OPINE (@OPINE_MX) April 13, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT