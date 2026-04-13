Protestas rumbo al mundial ‘no se van a recrudecer’, asegura Sheinbaum

A pesar de los amagos crecientes de grupos inconformes para realizar movilizaciones en el marco del mundial de fútbol que este año recibe México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que las protestas se vayan a recrudecer.

En las últimas semanas, diversos sectores han salido a tomar las calles bajo advertencias de buscar boicotear el mundial o al menos marchar en ese marco. Entre dichos grupos se encuentra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), transportistas, agricultores, familiares de desaparecidos y habitantes alrededor de estadios, que se quejan por los impactos a su comunidad.

La mandataria desestimó una escalada de las protestas, al asegurar que se mantiene la apertura al diálogo para atender las inconformidades que se expresan.

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Además, aseguró que se mantendrá el derecho a la libre manifestación, aun con el evento internacional que se avecina.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no habrá impactos en la organización del Mundial 2026, pese a las manifestaciones registradas en los últimos días.



Señaló que se garantizará el derecho a la protesta y que, a través de la Secretaría de… pic.twitter.com/2GsnoVmOyi — NewsMx Tv Medio de Comunicación (@NewsMx_Tv) April 13, 2026

“No, no se va a recrudecer… No va a haber ningún problema en el mundial, ninguno. Ahora, México es un país libre, democrático. Nosotros garantizamos, independientemente de los eventos internacionales, el derecho de manifestación, el derecho de protesta, el derecho a la libre expresión, siempre lo vamos a garantizar”, declaró.

Explicó que el acercamiento con los grupos de manifestantes está a cargo de la Secretaría de Gobernación para que, aquellos que tengan una demanda legítima, reciba atención.

Horacio Gómez, presidente del Frente por el Rescate del Campo en Baja California, afirmó en días pasados que se planteaba “boicotear” el mundial de fútbol, esto luego de los bloqueos de transportistas y productores agrícolas en el país.

“Viene el Mundial, que no se espanten si esto sigue creciendo y bloqueemos o boicoteemos ese evento”, declaró al insistir en que los recursos públicos no se destinan al campo y recordó que llevaban “cuatro meses negociando sin resultados concretos”.

Con información de Elizabeth Hernández

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