Residuos contaminantes en el Golfo son usados para asfalto

Los residuos contaminantes que han sido recogidos del Golfo de México, derivado del derrame de hidrocarburos han sido utilizados para su aprovechamiento en la fabricación de asfalto, explicó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria Federal explicó que todo lo que se recolecta es enviado a plantas de tratamiento que están localizadas en los estados de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

“Pemex informa los residuos recolectados en el Golfo de México son enviados a tres plantas de tratamiento en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas donde se tratan, reutilizan, por ejemplo, en la producción de asfalto”, dijo.

Labores de limpieza en playas de Veracruz en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

En total, se han recuperado 894.2 toneladas de hidrocarburo, tras acciones de limpieza, contención y monitoreo en 48 playas, de las cuales32 ya no presentan arribazón: siete en Tabasco y 25 en Veracruz. Del total, 853.6 toneladas corresponden a playas y 40.6 toneladas al mar.

Para la recolección de hidrocarburo se han empleado 25 buques y embarcaciones, 48 vehículos, 9 aeronaves, así como tres drones aéreos y tres submarinos. Asimismo, para la contención, se instalaron 2 mil metros de barrera, y se encuentran en traslado alrededor de 17 mil metros.

También se mantienen recorridos en otras zonas, como la franja fronteriza de Tamaulipas, donde se han atendido aproximadamente 15 kilómetros de litoral, así como inspecciones en embarcaciones en zonas como el fondeadero de Coatzacoalcos para evitar posibles vertimientos.

La ASEA coordinó la limpieza de playas y la gestión de residuos derivados, con puntos de acopio, traslado y disposición en municipios costeros.

Labores de limpieza tras derrame de hidrocarburo ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT