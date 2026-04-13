SEP suspende clases: ¿En qué estados y fechas está confirmado?

Luego del regreso de las clases este lunes, algunas escuelas suspenderán clases debido a actividades relacionadas con festividades locales, por lo que las y los estudiantes de educación básica contarán con más días libres.
Aunque el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) señala que las y los estudiantes ya no cuentan con un periodo vacacional antes de que termine el ciclo escolar, sí vienen marcados algunos días.
Las y los estudiantes de preescolar, primaria, y secundaria tendrán tres puentes en mayo y un día sin clases, por lo que se tienen hasta 10 días sin clases durante este mes; además, las clases se suspenderán en días específicos en algunas entidades.
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Fechas y estados con suspensión de clases
En Aguascalientes se cancelarán clases del 20 de abril al 4 de mayo, pues Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) informó que se suspenderán las labores educativas debido a la Feria de San Marcos.
La tradicional Feria de San Marcos comienza el lunes 18 de abril y concluye el domingo 10 de mayo; y debido a que se contemplan muchas actividades, las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas incorporadas a la SEP no tendrán clases.
Además de esto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina informó que realizó una petición a la SEP para que se suspendan las clases en todos los niveles educativos en 11 de junio.
Esto debido a que el jueves 11 de junio se realizará el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el conocido como Estado Azteca o Banorte, con la finalidad de evitar la carga de flujo vehicular en la capital.
Las suspensiones de clases a nivel federal de la SEP confirmadas para mayo; incluyendo los puentes, son las siguientes:
- Viernes 1 de mayo: Por suspensión de labores docentes
- Martes 5 de mayo: Por suspensión de labores docentes
- Viernes 15 de mayo: Por suspensión de labores docentes
- Viernes 29 de mayo: Por junta del Consejo Técnico Escolar en sesión ordnaria
Se recomienda mantenerse informados sobre los cambios que sean confirmados por medio de las autoridades educativas de cada entidad sobre posibles cancelaciones de clases.
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