SEP suspende clases: ¿En qué estados y fechas está confirmado?

Luego del regreso de las clases este lunes, algunas escuelas suspenderán clases debido a actividades relacionadas con festividades locales, por lo que las y los estudiantes de educación básica contarán con más días libres.

Aunque el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) señala que las y los estudiantes ya no cuentan con un periodo vacacional antes de que termine el ciclo escolar, sí vienen marcados algunos días.

Las y los estudiantes de preescolar, primaria, y secundaria tendrán tres puentes en mayo y un día sin clases, por lo que se tienen hasta 10 días sin clases durante este mes; además, las clases se suspenderán en días específicos en algunas entidades.

Suspensión de clases SEP ı Foto: Especial

Fechas y estados con suspensión de clases

En Aguascalientes se cancelarán clases del 20 de abril al 4 de mayo, pues Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) informó que se suspenderán las labores educativas debido a la Feria de San Marcos.

La tradicional Feria de San Marcos comienza el lunes 18 de abril y concluye el domingo 10 de mayo; y debido a que se contemplan muchas actividades, las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas incorporadas a la SEP no tendrán clases.

Calendario escolar Aguascalientes ı Foto: Captura de pantalla

Además de esto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina informó que realizó una petición a la SEP para que se suspendan las clases en todos los niveles educativos en 11 de junio.

Esto debido a que el jueves 11 de junio se realizará el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el conocido como Estado Azteca o Banorte, con la finalidad de evitar la carga de flujo vehicular en la capital.

Las suspensiones de clases a nivel federal de la SEP confirmadas para mayo; incluyendo los puentes, son las siguientes:

Viernes 1 de mayo : Por suspensión de labores docentes

Martes 5 de mayo : Por suspensión de labores docentes

Viernes 15 de mayo : Por suspensión de labores docentes

Viernes 29 de mayo: Por junta del Consejo Técnico Escolar en sesión ordnaria

Calendario escolar SEP mayo ı Foto: Captura de pantalla

Se recomienda mantenerse informados sobre los cambios que sean confirmados por medio de las autoridades educativas de cada entidad sobre posibles cancelaciones de clases.

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