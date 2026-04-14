Cae empresario acusado de desfalco contra el Infonavit

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron a Rafael Zaga Tawil en Florida, en cumplimiento de los señalamientos que enfrenta en México por un presunto fraude millonario en perjuicio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). El operativo colocó al empresario bajo custodia en territorio estadounidense, en un contexto de cooperación bilateral para atender delitos financieros con alcance transnacional.

El Dato: Zaga encabeza una disputa contra Banco Actinver por la devolución de mil millones de pesos más intereses, argumentando una mala gestión de un fideicomiso familiar.

Tras su detención, el propio Zaga Tawil recurrió a la justicia de Estados Unidos y presentó un reclamo el 11 de abril, en el que impugnó la legalidad de su captura. La detención ocurre por irregularidades en su estatus migratorio en ese país. Una jueza ordenó a las autoridades migratorias mantener la custodia del detenido y entregar la información que sustente el arresto.

Mientras se resuelve ese requerimiento judicial, el empresario no podrá ser removido de la jurisdicción en la que permanece bajo custodia del ICE, en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida. El proceso determinará la viabilidad de una eventual extradición hacia México, donde enfrenta cargos relacionados con operaciones de alto impacto financiero.

La Fiscalía General de la República (FGR) amplió el alcance de la investigación y señaló al empresario; a su hermano, Teófilo Zaga, y a su hijo, Elías Zaga Hanono, por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. La indagatoria colocó a la empresa Telra Realty, firma en la que intervienen los integrantes de la familia, como pieza central de este esquema fraudulento.

4 años estuvo prófugo de la justicia el empresario

De acuerdo con la indagatoria, el Infonavit adjudicó en 2014 a Telra Realty un contrato vinculado al programa de movilidad hipotecaria y la administración de créditos de vivienda. Tres años después, la institución dio por terminado el acuerdo de forma anticipada, lo que derivó en el pago de una indemnización por cinco mil 88 millones de pesos a esta empresa.

La FGR sostuvo que ese pago carecía de sustento legal y respondió a un mecanismo previamente diseñado. Las autoridades federales indagan una posible colusión entre funcionarios del Infonavit y los integrantes de la familia Zaga, con el objetivo de generar condiciones para autorizar la compensación económica en favor de Telra Realty.

El expediente de la fiscalía también contempla el rastreo de operaciones financieras vinculadas a la dispersión de los recursos, con el fin de determinar el destino final del dinero y la posible participación de terceros en este esquema de fraude.

Rafael Zaga Tawil se encontraba prófugo de la justicia mexicana desde 2022, mientras que su hermano Teófilo fue detenido en México en 2021 por el mismo caso, aunque salió de prisión a finales de 2023 para seguir su proceso en libertad. El detenido es un empresario mexicano de origen libanés, principalmente vinculado al sector textil y al mercado inmobiliario.