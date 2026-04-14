Tras críticas de Trump

“No somos políticos”, afirma el Episcopado

La Conferencia del Episcopado Mexicano defendió su llamado a la paz

ASAMBLEA Plenaria de los obispos mexicanos, ayer, en la CDMX.
ASAMBLEA Plenaria de los obispos mexicanos, ayer, en la CDMX. Foto: Especial
Por:
La Razón Online

La conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su respaldo al papa León XIV, luego de las críticas en su contra emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y señaló que ellos son “constructores de paz, no políticos”.

“Reconocemos, con gratitud y admiración, la valentía profética con la que el papa León XIV defiende la dignidad de los pueblos y el derecho de todos a vivir sin guerra. Con él decimos: no somos políticos, somos constructores de paz. Y desde México, nos unimos a su voz”, expresó la Iglesia católica mexicana.

En un mensaje en sus redes sociales con motivo de su 120 asamblea plenaria, los obispos de México expresaron su “plena comunión y apoyo al @Pontifex_es. En estos días en que el Santo Padre ha vuelto a alzar la voz por la paz —recordándonos que ‘Bienaventurados los que construyen la paz’ no es política, sino Evangelio—, los obispos mexicanos nos ponemos de pie junto a él”.

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El pasado domingo, el presidente estadounidense calificó al jefe del Estado Vaticano como una persona “débil ante el crimen” y lo acusó de “complacer a la izquierda radical”.

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