Sheinbaum destaca reducción de 45% en homicidios y anuncia Escuela para Mandos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la presentación de la incidencia delictiva del primer trimestre de 2026 en Palacio Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad está dando resultados, ya que, de manera preliminar, los homicidios dolosos en el país presentan una reducción anual del 45 por ciento, al pasar de 91.7 en 2024 a 50.8 en el primer trimestre de 2026 y señaló que desde el Gobierno de México se continúa trabajando, por esta razón, anunció la creación de la Escuela para Mandos en la Academia Nacional de Seguridad Pública.

“De 2006 a 2012, sexenio de Felipe Calderón, de la guerra contra el narco, los homicidios dolosos aumentaron 148 por ciento. Durante Peña Nieto los homicidios dolosos pasaron de 63.2 a 87.9, 42 por ciento más. En el sexenio del presidente López Obrador pasaron de diciembre 2018 al 2024 de 100.5 al 91.7 una reducción del 9 por ciento, es decir, cambió la tendencia".

La Estrategia Nacional de Seguridad reporta una reducción anual del 45% en homicidios dolosos, según cifras preliminares del Gobierno de México. ı Foto: Presidencia

“En nuestro gobierno, con cifras preliminares a 2026, hemos reducido los homicidios dolosos del 2024, 91.7 al 2026 en 50.8 diarios, una reducción del 45 por ciento. Es decir, seguimos trabajando y hay que trabajar más, pero la Estrategia está dando resultados”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Sobre la Escuela para Mandos, la Jefa del Ejecutivo Federal explicó que tiene el objetivo de formar a las y los mejores secretarios, subsecretarios y mandos de Seguridad Pública bajo criterios como la honestidad, el profesionalismo, el humanismo y el respeto por los derechos humanos. Aunado a que permitirá una mayor coordinación entre las instituciones de seguridad, las entidades y las fiscalías.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, detalló que los homicidios dolosos disminuyeron 41 por ciento al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 51.4 en marzo de 2026. Esto representa 35 homicidios diarios menos y posiciona a marzo de este año como el más bajo desde el 2016. Agregó que, además, el primer trimestre del 2026 es el más bajo en una década.

Señaló que, durante marzo de este año, siete entidades concentraron el 50.2 por ciento del total de homicidios dolosos: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Morelos, Guerrero, Estado de México y Oaxaca. Asimismo, destacó que diversas entidades redujeron su promedio diario en este delito:

Guanajuato: Reducción anual del 46 por ciento.

Baja California: Año más bajo desde el 2017.

Estado de México: Disminución del 50 por ciento anual.

Sinaloa: Reducción anual de 28 por ciento.

Nuevo León: 2026 es el año más bajo desde 2016.

Quintana Roo: 76 por ciento menos homicidios anuales.

Zacatecas: Reducción de 81 por ciento por año.

Informó que los delitos de alto impacto disminuyeron 52 por ciento respecto a 2018, siendo el robo de vehículo con violencia el delito con una mayor reducción con -56.4 por ciento.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, del 1 de octubre de 2024 al 31 de marzo de 2026, se detuvo 49 mil 530 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 25 mil 700 armas de fuego, casi 500 toneladas de droga y se desmantelaron 2 mil 330 laboratorios clandestinos.

Sheinbaum anuncia la creación de la Escuela para Mandos con el fin de profesionalizar a secretarios de Seguridad estatales. ı Foto: Presidencia

Asimismo, señaló que, con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se detuvo a mil 106 extorsionadores y se recibieron más de 180 mil llamadas al número 089, de las que el 88.6 por ciento fueron extorsiones no consumadas.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, explicó que, como parte del eje de Atención a las Causas, se han brindado más de 5 millones 900 mil servicios. A la fecha se han realizado 342 mil 189 visitas Casa por Casa y 547 Ferias de Paz.

Al final de la conferencia, Sheinbaum Pardo leyó mensaje del Papa León XIV. ı Foto: Presidencia

Agregó que se han recuperado 392 espacios públicos y se han instalado 400 Consejos de Paz y Justicia Cívica. Con el Tianguis del Bienestar se han entregado 2 millones 149 mil artículos gratuitos. Además, con el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, se han intercambiado 9 mil 544 armas de fuego por dinero en efectivo.

Señaló que la Estrategia Jóvenes Transformando México avanza con mil 358 gimnasios para el programa Boxeando por la Paz y el inicio del programa “Las y los Jóvenes Unen al Barrio”, con el fin de alejar a la juventud de la delincuencia.

am