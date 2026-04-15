Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 15 de abril

La autopista México-Puebla presenta circulación más fluida este miércoles 15 de abril, tras la conclusión del periodo vacacional de Semana Santa; sin embargo, autoridades advierten que persisten tramos con tránsito lento en horas pico, principalmente en accesos hacia la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes recientes, no se registran cierres totales ni bloqueos en la autopista México-Puebla este 15 de abril. La vialidad opera con normalidad en ambos sentidos, aunque con flujo vehicular constante, sobre todo en horarios laborales.

Tras el regreso masivo de vacacionistas durante el fin de semana, el tránsito ha disminuido de forma considerable; no obstante, se mantienen afectaciones menores derivadas de la carga vehicular habitual, así como posibles incidentes viales que pueden impactar la circulación de manera momentánea.

Zonas con tránsito lento

Los puntos donde se recomienda mayor precaución este miércoles incluyen:

La caseta de San Marcos , con flujo constante hacia la CDMX.

Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , con tránsito denso en horas pico.

El ingreso a la capital por Calzada Ignacio Zaragoza , donde se presentan cuellos de botella.

La zona de Río Frío, con reducciones de velocidad en ciertos momentos del día.

En estos sectores, los automovilistas pueden encontrar circulación intermitente, especialmente durante la mañana y la tarde.

En semanas previas, la autopista México-Puebla registró trabajos de rehabilitación, cierres parciales y desvíos temporales, principalmente en carriles laterales y en zonas cercanas al kilómetro 20, derivados de proyectos de infraestructura como el Trolebús Chalco–Santa Martha.

Aunque estas obras han concluido en su fase principal, autoridades no descartan trabajos complementarios o mantenimiento rutinario, lo que podría generar afectaciones menores en la circulación en días posteriores.

Recomendaciones para automovilistas

Consultar el estado del tráfico en tiempo real antes de salir.

Salir con tiempo suficiente, especialmente en horarios laborales.

Respetar límites de velocidad y señalización.

Mantener distancia entre vehículos y evitar distracciones.

Aunque la autopista México-Puebla presenta condiciones más estables este 15 de abril, continúa siendo una de las vialidades con mayor tránsito en el país, por lo que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución y mantenerse informados para evitar contratiempos en el trayecto.

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MSL