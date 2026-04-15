Félix Salgado descarta dejar Senado para contender por gubernatura: ‘Si no me hablan, ¿a qué voy?’

Mientras el senador Félix Salgado Macedonio descartó renunciar o solicitar licencia a su escaño y condicionó cualquier aspiración electoral a lo que decida Morena, su compañera de bancada, Ana Lilia Rivera adelantó que podría separarse del Senado en los próximos meses, a la espera de la convocatoria del partido para definir la candidatura al gobierno de Tlaxcala.

En tanto, la senadora Imelda Castro dejó en claro que no pedirá licencia en el corto plazo y aplazó cualquier definición rumbo a Sinaloa.

En entrevista, Salgado Macedonio rechazó una eventual licencia: “No, no”, respondió, pese al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para que quienes aspiren a candidaturas se retiren de sus funciones públicas.

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Insistió en que no ha definido una aspiración: “Yo no he dicho nada, ni voy a decir nada”, aunque dejó claro que su futuro depende de Morena: “Yo voy a estar aquí. Ahora, si no me llaman, ¿a qué voy? Yo iré si me llaman”.

El legislador también descartó acudir a tribunales en caso de no ser considerado: “Yo no voy a ir a ningún tribunal, yo no voy a ningún partido, yo no busco la figura independiente. Yo soy de Morena, estoy en Morena y aquí voy a continuar en Morena”.

Reiteró que acatará lo que determine su partido: “Si a mí Morena me dice ‘a Guerrero le falta un lucero y ese lucero eres tú’, ahí voy. Pero si no me dicen nada, ¿para qué?”.

Felix Salgado Macedonio, aspirante a la candidatura de Guerrero por Morena. ı Foto: larazondemexico

En contraste, Rivera Rivera señaló que su permanencia en el Senado sí dependerá de los tiempos internos del partido.

“En razón de los tiempos que ha marcado nuestro partido estaremos pendientes de las determinaciones que tome para que nosotros hagamos lo propio”, explicó al referirse a una posible solicitud de licencia.

La senadora por Tlaxcala subrayó que aún no hay reglas definitivas para la contienda interna:

“Estamos esperando ya que se concrete bien la convocatoria porque apenas ha planteado términos generales, todavía no sabemos una convocatoria específica”, indicó.

Afirmó que el proceso interno se regirá por reglas claras y con la decisión final en manos de la ciudadanía: “Morena es un partido político con reglas claras, quien hoy toma decisiones es el pueblo de México, es el pueblo de Tlaxcala”.

Incluso, dejó abierta la posibilidad de no regresar a su escaño para el próximo período ordinario, que inicia en septiembre, si el proceso interno avanza en los próximos meses:

“Si el partido ya emitió para ese momento la convocatoria clara, seguramente será así”, concluyó.

Por su parte, Salgado Macedonio reiteró su respaldo a que el nepotismo se combata en el ámbito administrativo y evitó polemizar sobre su aplicación electoral:

“Nosotros estamos obligados a cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanen”. Además, cerró cualquier escenario político personal: “Si mi partido dice que no voy, no voy”.

Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado. ı Foto: Cuartoscuro

En la misma línea de cautela, la senadora Imelda Castro afirmó que por ahora no contempla solicitar licencia ni formalizar una eventual aspiración a la gubernatura de Sinaloa, al señalar que aún no existe convocatoria de Morena.

“No, no pronto y tampoco sé si nos vayamos a registrar porque falta rato todavía”, respondió al ser cuestionada sobre una posible separación del Senado.

Precisó que, hasta ahora, “lo único que tenemos ahorita son los lineamientos del Consejo Nacional del 7 de marzo”.

En ese sentido, subrayó que no puede anticiparse una decisión: “No se puede pensar en ningún tipo de licencia mientras no haya una convocatoria”, aunque dejó abierta la posibilidad de hacerlo más adelante: “Cuando la haya yo creo que lo más honesto, lo más ético es pedir licencia”.

Imelda Castro Castro ı Foto: Cuartoscuro

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MSL