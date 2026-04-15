Gobierno destaca golpe a redes del crimen organizado

La Presidenta Claudia Sheinbaum presentó un balance de seguridad basado en los resultados del gabinete federal, con énfasis en el golpe a las redes del narcotráfico, el decomiso de fentanilo y la intervención sobre la infraestructura utilizada por grupos criminales.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que desde el inicio del sexenio actual, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad han detenido a 49 mil 530 personas por delitos relacionados con narcotráfico.

Detalló el decomiso de 4.94 toneladas de droga, entre ellas dos mil 175 kilogramos de fentanilo y cinco millones 221 mil 948 pastillas de esa sustancia, Cantidades que representan “un golpe significativo a las estructuras del narcotráfico”.

TE RECOMENDAMOS: Capacita a equipo para rescate acuático La Conagua fortalece su respuesta a emergencias

El Tip: Los delitos de alto impacto disminuyeron 52% respecto a 2018, al pasar de un promedio diario de 969.4 a 461.3, con el robo de vehículo con violencia como el de mayor reducción.

A ese balance se sumó el aseguramiento de 25 mil 700 armas de fuego, así como la localización de dos mil 330 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas y otras drogas sintéticas.

El reporte incluyó, además, el decomiso de tres millones de litros y 811 kilogramos de precursores químicos, junto con equipo especializado para la producción de drogas sintéticas como “mil 176 reactores de síntesis orgánica, 802 condensadores y 196 destiladores”.

62 toneladas de cocaína se han asegurado en altamar

García Harfuch también reportó la detención en el Estado de México de Adrián Michel, alias Terry, identificado como líder del grupo Cártel Nuevo Imperio.

A estos arrestos se sumaron el de Ramiro Ulises “N”, Comandante Galindo, presunto líder de la célula Delta, así como la detención en Culiacán de Samuel Ramírez Junior, buscado por el FBI, y de Iván Norberto “N”, Tito, vinculado con narcotráfico y desapariciones. En Sonora, fuerzas federales aseguraron más de mil 800 kilogramos de cocaína, detuvieron a integrantes del Cártel del Pacífico y capturaron a un operador de Los Salazar, además de inhabilitar un túnel de 79 metros en la frontera con Estados Unidos.