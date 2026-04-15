Se desconoce si EU extrae gas de territorio mexicano: Sheinbaum

El Gobierno de México admitió desconocer si el gas natural que Estados Unidos extrae, y del que nuestro país depende en hasta tres cuartas partes, proviene del propio territorio mexicano.

Al reanudar la exposición del plan para explotar yacimientos y contar con gas natural por cuenta propia, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que Estados Unidos tiene yacimientos en explotación muy cerca de la frontera con Coahuila, estado que es donde se contempla iniciar las labores de exploración para el abasto de gas en México.

En ese contexto, declaró que no se tiene información si las profundas perforaciones llegan de este lado de la frontera.

“Porque del otro lado está una cuenca que sabemos que tiene gas y que incluso Estados Unidos, al sacar el gas o las empresas de Estados Unidos al sacar el gas, pues no sabemos qué tanto gas se está sacando de este lado. Porque finalmente, están aquí los geólogos que me con que me corrijan, pero está en el Jurásico, o sea, está a 3000 metros de profundidad”, declaró.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya no es necesario tener tantos pozos para la extracción de recursos, gracias a las nuevas tecnologías. A su vez aseguró que no se entregarán los recursos naturales al extranjero, tras la posibilidad del uso de maquinaria extranjera… pic.twitter.com/6Ra59901YX — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 15, 2026

Aunque la mandataria dijo que no existen investigaciones sobre el impacto en México de las extracciones que realizan las empresas norteamericanas, bajo técnicas que en nuestro país se han rechazado, los investigadores afirmaron que se han mantenido en observación.

Luis Fernando Camacho Ortegón, doctor en Geociencias de la Universidad Autónoma de Coahuila, afirmó que durante 22 años se han mantenido activos los grupos de trabajo interdisciplinarios junto al Instituto Mexicano del Petróleo, para observar cómo funciona la industria de los hidrocarburos no convencionales en Estados Unidos.

Aseguró que, aunque décadas atrás se utilizaron técnicas de “baja eficiencia” que sí tenían consecuencias, con el paso del tiempo se han mejorado las herramientas y tecnologías recurridas.

“Cuando hacen ellos extracción de esa agua y esa agua la utilizan para hacer su fracturamiento hidráulico en las formaciones, pues no han tenido afectaciones, dijéramos, a los acuíferos superiores. Y, por otro lado, esa agua también que han estado utilizando la van controlando en el fracking, a través de nuevas tecnologías que, como ya mencionaron, actualmente existe sistemas robotizados que están midiendo constantemente eh la el fracturamiento que se está dando y pueden medir en tiempo real, en milisegundos, la velocidad a la que la fractura va creciendo”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT