Fuerzas federales capturan a 5 presuntos integrantes de ‘Los Chapitos’

Fuerzas federales detuvieron en Sinaloa a cinco hombres presuntamente vinculados con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa, tras un operativo coordinado que permitió asegurar siete armas largas, una pistola, cargadores, cartuchos, seis chalecos balísticos y un vehículo.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, quienes ubicaron a los sospechosos en la carretera Escuinapa–Teacapán, en la zona sur de la entidad.

De acuerdo con el comunicado conjunto, la detención derivó de labores de inteligencia que permitieron identificar “zonas de operación, rutas de movilidad y patrones de desplazamiento de una célula delictiva con presencia en Mazatlán y municipios aledaños”, atribuida a esa organización criminal.

Autoridades detectaron la presencia de personas armadas en los límites de Escuinapa y El Rosario, lo que derivó en la implementación de vigilancias terrestres y seguimiento aéreo. Ese despliegue facilitó la localización de accesos por caminos de terracería y la intercepción del vehículo donde viajaban los detenidos.

Durante la revisión, el personal aseguró siete fusiles, un arma corta, municiones, equipo táctico y la unidad en la que se trasladaban, según detallaron las dependencias federales.

A los cinco individuos se les informaron sus derechos y quedaron a disposición del Ministerio Público federal, instancia que definirá su situación jurídica y abrirá la carpeta de investigación correspondiente.

El Gabinete de Seguridad sostuvo que estas acciones forman parte del reforzamiento operativo en Sinaloa y reiteró que actuará “de manera coordinada, con estricto apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos, para contribuir a la recuperación de la paz pública”.

Resultado de trabajos de inteligencia y de un despliegue operativo aéreo y terrestre, elementos de @Defensamx1, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_ detuvieron en Sinaloa a cinco integrantes de la facción “Los Chapitos”.



Se aseguraron 8 armas de fuego, cargadores, cartuchos,… pic.twitter.com/bcGaTwAvUk — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 16, 2026

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FGR