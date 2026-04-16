La fuerza nos la da el pueblo: Sheinbaum sobre ser incluida entre las 100 personas más influyentes de Time

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no hay divorcio entre pueblo y gobierno y es el pueblo quien le da fuerza a la Cuarta Transformación, después de que la revista Time la incluyó como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2026.

“Estar siempre cerca de la gente, para eso gobernamos: atender al pueblo de México. Mientras no nos desviemos de eso va a haber apoyo porque es lo que está mostrando, en todo caso, esta revista, que no hay divorcio entre pueblo y gobierno, que la fuerza nos la da el pueblo, nadie más”, comentó Claudia Sheinbaum Pardo desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

La revista estadounidense Time incluyó en la víspera a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su lista de Las 100 personas más influyentes de 2026, en donde reconoció su trabajo en favor de la seguridad en México durante lo que lleva su administración.

En el artículo publicado este miércoles, Time destacó la labor de Claudia Sheinbaum Pardo en seguridad nacional y en defensa de la soberanía del país, especialmente frente a Estados Unidos, país que, destacó la revista, ha ejercido presión sobre ella.

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FGR