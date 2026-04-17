Investigación sobre derrame en el Golfo de México continuará: titular de Segob

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que se mantendrán en pie las investigaciones sobre el derrame de hidrocarburo registrado en el Golfo de México, del cual ayer se expusieron las primeras conclusiones.

Al encabezar la conferencia presidencial de este viernes, Rosa Icela Rodríguez sostuvo que el Grupo Interdisciplinario, que se conformó para atender este desastre ambiental, continuará con las indagatorias durante las próximas semanas.

“La comisión interinstitucional explicó paso a paso en qué consiste esta la problemática y que ellos hablaron cada uno en su en su especialización y en su responsabilidad y que explicaron ampliamente de todas maneras, pues cómo ellos mismos dijeron las investigaciones y todos los planteamientos que se harán continúan. Es una cosa que continúa e hicieron planteamientos de cada una de las acciones que van a seguir en estas próximas semanas”, dijo Rosa Icela Rodríguez este viernes en Palacio Nacional, al sustituir a la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien viaja a Europa, en la Mañanera del Pueblo.

Al exponer las primeras conclusiones de la indagatoria este jueves, el director general de petróleos mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, explicó que la mancha que sea yo desde el 6 de febrero fue consecuencia de una fuga en un oleoducto de 36 pulgadas ubicado en el complejo petroquímico en Abkatún.

Al encontrarse como causa las fallas en los protocolos, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quién resulte responsable. Mientras tanto se decidió separar del cargo al subdirector de seguridad y salud en el trabajo y protección ambiental; al coordinador de control marino y derrames y residuos, así como al líder de derrames y residuos.

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