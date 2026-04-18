‘Gran noticia’ que México albergue Cumbre en Defensa de la Democracia en 2027: Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, calificó como una “gran noticia” que México sea la sede de la siguiente Cumbre en Defensa de la Democracia, que se prevé llevar a cabo en 2027.

Las declaraciones se enmarcan en un contexto de acercamiento entre México y España, tras meses de tensiones debido a diferencias por el episodio histórico de la Conquista.

Al término de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia que se celebró este sábado en Barcelona, España, Sánchez Pérez-Castejón compartió una publicación en redes sociales en donde resumió los detalles del diálogo que sostuvo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Asistentes a la cumbre En defensa de la democracia, en Barcelona, España ı Foto: @Claudiashein

Destacó que, con la mandataria mexicana, comparte una “gran sintonía sobre cómo continuar estrechando nuestros tan especiales lazos culturales, económicos y sociales”.

En este sentido, celebró que México se haya propuesto como la siguiente sede para la Cumbre, también conocida como “cumbre de gobiernos progresistas”.

“Es una gran noticia que México vaya a albergar la próxima reunión En Defensa de la Democracia”, aseguró el presidente del Gobierno español.

He conversado con la presidenta @Claudiashein sobre la situación global y la clave de avanzar en las relaciones UE - México.



Compartimos una gran sintonía sobre cómo continuar estrechando nuestros tan especiales lazos culturales, económicos y sociales.



Es una gran noticia que… pic.twitter.com/5AVtdVou8S — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 18, 2026

Este sábado se llevó a cabo la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona, España, que reunió a líderes de distintas regiones del mundo, incluida la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Durante su intervención en este evento, la mandataria federal mexicana envió un mensaje de democracia, paz y respeto a los derechos humanos.

Principalmente, reiteró su propuesta de redirigir el gasto en armamento en favor de un programa global de reforestación, así como a impulsar una declaración en contra de la intervención militar en Cuba.

Presidenta expuso mensaje de paz y democracia en Cumbre en España. ı Foto: Presidencia

En este sentido, Sheinbaum Pardo enfatizó que la verdadera democracia se sustenta en “paz, cooperación e inclusión”, y no solo en la “concentración, la guerra y la indiferencia”.

“La democracia, como decía Abraham Lincoln: ‘es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo’. No hay democracia cuando no hay opción para los pobres, para los desposeídos”, dijo Sheinbaum durante su intervención.

Mientras que, al término del evento, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si su visita a España representa un restablecimiento de las relaciones entre México y el país europeo, ante lo cual respondió que “no hay crisis diplomática y nunca ha habido”.

Lo anterior en referencia al distanciamiento que se registró en años pasados debido a diferencias por el episodio de la Conquista, por el cual, desde la administración anterior, se solicitó una disculpa al Gobierno español por los abusos cometidos en esta época, ante lo cual hubo una negativa inicialmente.

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