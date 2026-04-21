¿Qué es la ‘True Crime Community’ y cuál es su relación con el ataque de Teotihuacán y Columbine?

Este lunes se registró un ataque que dejó sin vida a dos personas y trece más lesionadas en la zona arqueológica de Teotihuacán, señalan posibles vínculos del responsable con la True Crime Community.

El hombre que disparó un arma de fuego en contra de al menos siete personas fue identificado como Julio César “N”, un hombre mexicano de 27 años de edad que presuntamente se suicidó después de cometer el ilícito.

El Gabinete de Seguridad informó que las personas que resultaron lesionadas en Teotihuacán que fueron atendidos en el IMSS Bienestar “pasaron la noche estables y continúan bajo supervisión médica.”

Las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos alrededor del mediodía de este 20 de abril continúan, y están a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), por conducto de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en coordinación con la Fiscalía General del Estado de México.

Comunicado de la FGR ı Foto: Redes Sociales

Relación del ataque en Teotihuacán con la ‘True Crime Community’

El tirador de Teotihuacán portaba un cubrebocas, camisa de cuadros, pantalón y botas tácticas de color negro, una playera con la leyenda “Disconnect and Self Destruct”, y un cuadro muy peculiar.

En dicho cuadro se puede apreciar una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece César “N” con la playera que portaba esa tarde del lunes, acompañado de Eric Harris y Dylan Klebold.

Harris y Klebold son los autores del crímen estadounidense conocido como La masacre de Columbine, un tiroteo efectuado el 20 de abril de 1999 en el que 13 estudiantes fueron asesinados dentro de las instalaciones de la secundaria de Columbine, Colorado.

Imagen que portaba el tirador de Teotihuacán ı Foto: Especial

En el caso de lo ocurrido en Teotihuacán, los internautas han señalado la similitud entre la camisa de cuadros que portaba el tirador con una que Eric Harris utiliza en fotografías.

Asimismo, señalan que la fecha en la que se perpetruó el tiroteo en la secundaria de Columbine es también un 20 de abril, y que la frase “Disconnect and Self Destruct” de la playera del tirador de Teotihuacán pertenece a la TCC.

La Comunidad de Crímenes Reales (TCC por sus siglas en inglés) es una subcultura digital descentralizada en la que se promueven mensajes y reinterpretaciones en torno a los crímenes ocurridos principalmente en Estados Unidos.

Vestimenta del tirador de Teotihuacán ı Foto: Especial

Una publicación de la Secretaría de Análsis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) señala que las dinámicas de reinterpretación que se desarrollan entre estas personas dentro de la comunidad pueden derivar en la repetición de los crímenes.

“En algunos casos, estas dinámicas implican la estetización de la violencia y la construcción de narrativas que desplazan la atención desde las víctimas hacia la figura del agresor, favoreciendo procesos de identificación que pueden potenciar la reiteración de hechos violentos” se lee en el resumen.

En diversos grupos de redes sociales los participantes abren conversaciones en las que se trata el consumo, discusión, celebracion y la imitación de los hechos violentos que se han perpetrado años atrás.

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