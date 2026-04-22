Avanza en San Lázaro dictamen para jornada laboral de 40 horas; será implementación gradual sin reducción de salario

El Pleno de la Cámara de Diputados, en una fotografía ilustrativa.

Luego de que la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen de leyes secundarias de la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, con lo que se prevé una implementación gradual y sin disminución de salario, el pleno discute este mismo día la iniciativa en el recinto de San Lázaro.

Previo a la discusión, la diputada federal Maiella Gómez Maldonado calificó la reforma como un avance histórico y un acto de justicia laboral para las y los trabajadores mexicanos.

“Es un logro histórico, esta reforma que hace justicia a las y los trabajadores mexicanos”, expresó previo a la discusión en el pleno.

El dictamen aprobado en comisiones contempla diversas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. Entre ellas, la eliminación de la adición de la fracción VII al artículo 3 Ter y la conservación de la redacción del primer párrafo del artículo 58.

Diputados del grupo parlamentario de Morena en foto de archivo ı Foto: Cuartoscuro

Asimismo, se elimina la palabra “hasta” en la definición de la jornada de ocho horas del artículo 61, lo que busca dar mayor claridad a los límites de la jornada laboral. Con ello, se establece que la jornada diaria será de ocho horas en el turno diurno, siete en el nocturno y siete horas y media en el mixto.

En materia de control laboral, se incorpora el uso de registro electrónico en la fracción XXXIV del artículo 132, con el objetivo de otorgar certeza jurídica, reducir conflictos laborales y permitir la acreditación precisa de las horas trabajadas.

El dictamen también incluye sanciones mediante una nueva fracción IV Bis al artículo 994, que establece multas de entre 250 y 500 UMA para quienes incumplan la correcta aplicación de la norma.

Además, se integra un apartado denominado “Buró Laboral”, que reforma diversos artículos para impedir prácticas discriminatorias en el empleo y regular el uso de datos personales sensibles de las personas trabajadoras.

En el ámbito del trabajo agrícola, se aprueba la creación del Certificado de Agroexportación, mediante la adición del artículo 283 Quáter, con el fin de garantizar condiciones laborales dignas para las personas trabajadoras del campo. También se contempla que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pueda expedir certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social.

En paralelo, mientras en el Pleno se lleva a cabo la discusión, colectivos como “Yo por las 40 horas” han señalado la existencia de inconsistencias en la propuesta.

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LMCT