México y Francia firman acuerdos ambientales y elevan cooperación ante crisis climática

Los gobiernos de México y Francia formalizaron dos Declaraciones de Intención en materia ambiental con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. La firma ocurrió en el marco del Bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países y coincidió con la conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra.

El acuerdo involucra a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), junto con sus contrapartes francesas. Los instrumentos buscan consolidar acciones conjuntas en restauración ambiental, economía circular, conservación y gobernanza oceánica, con apoyo técnico, científico y financiero.

Este miércoles, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo una llamada telefónica de trabajo con el ministro para Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot (@jnbarrot), con quien resaltó la excelente relación que existe entre México y su país, destacada en… pic.twitter.com/lKAwxGMXgs — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 23, 2026

Alicia Bárcena Ibarra, titular de Semarnat, advirtió que la dimensión de la crisis ambiental requiere respuestas coordinadas. “Los desafíos ambientales no conocen fronteras, la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas exigen acciones conjuntas, ambiciosas y solidarias”, afirmó. También subrayó el carácter operativo de los acuerdos al decir que “no son solo documentos, son compromisos, son agendas que nos importan a ambas naciones”.

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Desde la perspectiva mexicana, la meta de conservación apunta a proteger 30% del territorio nacional para 2030, tanto en zonas terrestres como marinas, señaló Bárcena, quien subrayó el papel de la diplomacia ambiental para traducir compromisos en acciones concretas.

En el plano bilateral, uno de los instrumentos actualiza el acuerdo firmado en 2022 entre Semarnat y el Ministerio de la Transición Ecológica de Francia, con el fin de alinear prioridades y reforzar la coordinación institucional. El segundo convenio se centra en Áreas Naturales Protegidas, a través de la Conanp y la Oficina Francesa de Biodiversidad, con énfasis en intercambio de experiencias y desarrollo de proyectos conjuntos.

La embajadora de Francia en México, Delphine Borione, insistió en la necesidad de resultados tangibles. “Debemos lograr resultados, actuar mediante proyectos concretos, movilizando financiamiento y cooperación técnica y científica”, afirmó. Añadió que “México tiene en Francia un aliado para desarrollar iniciativas que beneficien tanto a la naturaleza como a la población”.

Por parte de la Cancillería, María Teresa Mercado destacó el alcance estratégico de la alianza. “México y Francia convergen para impulsar acciones concretas frente a desafíos urgentes como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas; se trata de una cooperación de largo alcance que exige una respuesta global, coordinada y sostenida”, puntualizó.

A nivel operativo, Pedro Álvarez-Icaza Longoria, titular de Conanp, señaló que la colaboración internacional fortalece la capacidad institucional en materia de conservación. “La protección de la naturaleza no reconoce fronteras, pero exige voluntades comunes”, afirmó. Además, sostuvo que “la biodiversidad no es un asunto periférico, es uno de los pilares fundamentales para la paz, el bienestar social y el desarrollo sostenible”.

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MSL