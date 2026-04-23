Lotería Nacional y Panini presentan billetes 3 y 4 del álbum Retro de Futbol

En el marco del Sorteo Zodiaco No. 1743, que se realizará el próximo domingo 26 de abril, ya circulan los billetes 3 y 4 de la colección del Álbum Retro de Futbol que Lotería Nacional lanzó en colaboración con Panini para celebrar a México y sus sedes históricas en las Copas del Mundo.

La colección está conformada por 20 billetes que reviven momentos icónicos de la historia de esta justa deportiva, inspirados en los Mundiales de 1970 y 1986, así como en la Copa del Mundo Femenil de 1971, celebrada en México. Los billetes 3 y 4 de esta semana, suman dos nuevas piezas que permiten apreciar la evolución estética y temática del fútbol a lo largo del tiempo, manteniendo la esencia retro que caracteriza al álbum. Durante 1970 los cachitos de Lotería Nacional llevaban impresa en su reverso la imagen de la Copa del Mundo, convirtiéndose en piezas de gran valor visual que los mexicanos atesoraban tanto por su belleza como por su participación en el sorteo.

En el marco del Sorteo Zodiaco No. 1743, que se realizará el próximo domingo 26 de abril. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

Para completar la colección, Lotería Nacional y Panini ofrecen un álbum totalmente gratuito donde encaja cada una de estas piezas; puede conseguirse en puntos de venta autorizados y en su versión digital en miloteria.mx y en la App MiLotería. En total serán diez sorteos consecutivos, domingo a domingo: siete Zodiacos ordinarios y tres Zodiacos Especiales.

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La dinámica arrancó el pasado 19 de abril y concluirá el 5 de julio. Cabe recordar que antes de pegar cada pieza en el álbum conviene verificar si tiene premio, ya que con cada cachito no sólo se colecciona historia, sino que también se pueden ganar grandes premios.

Ya circulan los billetes 3 y 4 de la colección del Álbum Retro de Futbol que Lotería Nacional lanzó en colaboración con Panini. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

¿Cuándo y a qué hora es el Sorteo Zodiaco 1743?

El Sorteo Zodiaco No. 1743 se realizará el domingo 26 de abril de 2026 a las 20:00 horas; cuenta con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios.

Los dos millones 400 mil cachitos ya están disponibles en puntos de venta autorizados, en miloteria.mx y en la App MiLotería. La transmisión en vivo del sorteo podrá seguirse por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

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JVR