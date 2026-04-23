México debe servir de ejemplo: Alto comisionado de la ONU reconoce al gobierno de Sheinbaum

El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk.

El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, reconoció al gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el avance en los mecanismos para la protección y garantía de los derechos humanos, principalmente de los grupos en situación de vulnerabilidad.

“Estos progresos reflejan elementos de una economía de derechos humanos que coloca a las personas en el centro de las decisiones económicas. Quiero terminar reconociendo el importante papel de México como actor regional y global en apoyo del multilateralismo y del Sistema Internacional de Derechos Humanos, su compromiso y participación activa en el Sistema de las Naciones Unidas deben destacarse y servir de ejemplo”, afirmó tras concluir su visita a México.

Puntualizó que el mecanismo de protección para las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas constituyen un modelo relevante en la región, principalmente por el esquema que incorpora activamente a la sociedad civil.

TE RECOMENDAMOS: Presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázro Ricardo Monreal logra calificación máxima en su desempeño docente en posgrado de la UNAM

Destacó la reforma al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce a las personas indígenas y afromexicanas como sujetas de derecho público; también celebró las acciones implementadas para reducir la pobreza en el país y ampliar el acceso a los derechos económicos a través de los Programas para el Bienestar.

“Los esfuerzos para llegar a todo el territorio, así como para proteger a las víctimas y empoderar a todas las mujeres me sorprendieron gratamente”, concluyó.

ONU reconoce avances de México en derechos humanos. 🌍📢 El alto comisionado Volker Türk destacó al gobierno de Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) por fortalecer la protección a víctimas y el impulso a mujeres, señalando que el país puede servir de ejemplo a nivel regional y… pic.twitter.com/lbTGrgVa5n — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 23, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR