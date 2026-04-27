Se esperará a que Secretaría Anticorrupción emita resolución sobre Marcelo Ebrard: Sheinbaum

Frente a los cuestionamientos que persisten en contra del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que esperará a que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emita su resolución tras la indagatoria que abrió por el caso.

Dicha dependencia abrió una investigación, derivado de las quejas que se presentaron contra Ebrard, luego de que admitió que envió a su hijo a vivir a la embajada en Reino Unido para que continuara con sus estudios en dicho país mientras él ocupó el cargo como secretario de relaciones exteriores en 2021.

“Se abrieron quejas del exterior sobre este tema y a partir de ahí la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, pues tiene que desarrollar la investigación, vamos a esperar a ver qué informa la Secretaría”, comentó.

Recordó que este asunto lo abordó con el actual canciller, quien advirtió que no existen normas que regulen este tipo de acciones, por lo que ahora se trabajará en crearlas.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el 30 de marzo. ı Foto: Cuartoscuro

“Me lo comentó: No hay una regulación particular sobre estos temas, no hay una norma, no hay normas establecidas sobre estos temas. Entonces, es muy importante que esta comisión, de la que tú hablas y la secretaría establezcan normas porque es importante… Es muy importante que quede muy claro las embajadas de México, los consulados de México en el exterior, qué normas deben seguir los embajadores, las embajadoras o el secretario de Relaciones Exteriores o cualquier otro secretario que quiera hacer uso de las instalaciones de la embajada”, dijo.

El pasado 23 de abril la Presidenta dio a conocer que se abrió una indagatoria contra Marcelo Ebrard , a raíz de las quejas y denuncias que se presentaron luego de que Ebrard Casaubón admitió que envió a su hijo a vivir en la Embajada de Reino Unido, mientras fungía como secretario de Relaciones Exteriores.

“Lo que hay que ver es si hay alguna falta legal, jurídica. Y en todo caso normar, si no existen esas normas, normar las características de las embajadas”, agregó en aquel momento.

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LMCT