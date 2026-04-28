Se va Ariadna a Montiel a Morena; queda en Secretaría de Bienestar Leticia Ramírez

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, decidió dejar su cargo al frente de la dependencia federal para “ir a encabezar otras tareas”, anunció este martes la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de un mensaje en video, la mandataria anunció que el cargo será ocupado por Leticia Ramírez Amaya, actual coordinadora General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia.

Aunque Claudia Sheinbaum no especificó los motivos de la renuncia, Ariadna Montiel confirmó posteriormente que buscará participar en el proceso de renovación de la dirigencia nacional de Morena, previsto para el próximo 3 de mayo, tras la salida de Luisa María Alcalde Luján, quien ocupará la Consejería Jurídica de Presidencia.

“Nos mueven los principios del Humanismo Mexicano y la convicción de seguir organizándonos para que la transformación continúe”, escribió en la red social X, al agradecer a Claudia Sheinbaum y asegurar que deja el cargo “con la satisfacción del deber cumplido”.

Me siento muy orgullosa de formar parte de la Cuarta Transformación y de contribuir a que el bienestar sea un derecho para el pueblo de México.



Les comparto que hoy presenté mi renuncia a la presidenta @Claudiashein, con la intención de participar en la elección de la… https://t.co/cCziFhJcHx — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) April 29, 2026

Por separado, en cuanto a Leticia Ramírez, la Presidenta comentó que se ha mantenido cercana al movimiento de la llamada Cuarta Transformación desde hace tiempo, al recordar que se desempeñó como secretaria de Educación Pública durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Leti Ramírez, que ustedes la conocen, me ayuda hoy mucho en la Presidencia, ella fue secretaria de Educación. [Es] una compañera que nos conocemos hace muchísimos años”, refirió.

Sheinbaum sostuvo que el cambio en la Secretaría del Bienestar no tendrá impacto alguno en programas sociales como las becas y pensiones, al recordar que estos ya se encuentran garantizados en la Constitución.

“A todas y todos que sepan que los programas están, como siempre, en la Constitución , que ya nadie puede quitarle la pensión y todos los Programas de Bienestar al pueblo de México. Son derechos conquistados por el pueblo de México”, dijo.

Al inicio del anuncio, resaltó el cargo de los coordinadores del Bienestar a quienes identificó como los responsables de que los programas lleguen a los sectores para los que fueron creados.

“Estoy con Ariadna Montiel, nuestra secretaria de bienestar, y con todas y todos los responsables, coordinadores territoriales, delegados y delegadas de la secretaría de bienestar, ellos son los coordinadores de los Programas de Bienestar. Ellos garantizan que llegue todos los apoyos, la pensión adulto mayor, el apoyo a las personas con discapacidad, todos los Programas de Bienestar. Aquí están nuestros responsables en cada una de las entidades federativas”, remarcó.

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cehr