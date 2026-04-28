Frente Frío 47: se esperan heladas, lluvias y vientos para estos estados

Estos son los estados que tendrán lluvias y bajas temperaturas

México vive un clima de contrastes extremos, mientras el frente frío número 47 entra por el noroeste y norte del país, una ola de calor sigue afectando a gran parte del territorio. Esto provoca que en algunas zonas de montaña haya heladas, mientras que en las costas y el sureste la temperatura llega a los 45°C.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el choque de estos fenómenos causará inestabilidad, lluvias y vientos fuertes en varios estados.

El próximo frente frío comenzara el jueves 30 de abril ı Foto: CONAGUA

La influencia del Frente Frío 47 se sentirá con fuerza en la franja norte, con efectos que incluyen desde temperaturas bajo cero hasta fenómenos de viento peligrosos:

Frío extremo: En las zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango , se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con presencia de heladas durante las madrugadas.

Vientos y torbellinos: Se pronostican rachas de 60 a 80 km/h en el noroeste. En el norte de Coahuila, las autoridades alertan por el posible desarrollo de torbellinos, mientras que en Nuevo León y Tamaulipas las rachas alcanzarán los 70 km/h.

Estados con lluvia y altas temperaturas

A pesar del sistema frontal, el resto del país seguirá bajo el manto de la ola de calor. El contraste generará lluvias aisladas debido a canales de baja presión:

Chubascos y granizo: Se esperan lluvias en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala . En el Valle de México y estados como Guerrero y Chiapas, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo .

Calor de 45°C: En entidades como Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, el termómetro ignorará el frente frío, manteniendo registros superiores a los 45°C.

Conoce las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en #México, durante las siguientes 96 horas.



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¿Cuándo termina el Frente 47?

El pronóstico extendido indica que el sistema número 47 dejará de afectar al país este martes 28 de abril. No obstante, el alivio será apenas un momento para el norte de México, se prevé que un nuevo frente frío se aproxime a la frontera el jueves 30 de abril, coincidiendo con los festejos del Día del Niño y manteniendo la inestabilidad climática.

Debido a los cambios bruscos de temperatura (calor intenso durante el día y frío por la noche), se exhorta a la población a evitar la exposición directa al sol y cargar con abrigo ligero si se encuentra en zonas altas o del norte del país.