Más del 20 por ciento de los establecimientos gasolineros en el país han incumplido el acuerdo para que el diésel no se comercialice por arriba de los 28.28 en México, detalló el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante.

Al participar en la conferencia matutina, el funcionario expuso que 71.64 por ciento de los establecimientos comerciales han dicho combustible a menos de 28.28 pesos; en tanto, 7.79 por ciento lo vende entre 28.29 y 28.50, y 20.57 por ciento restante la oferta por arriba de los 28.51 pesos.

El Tip: Cumple Financiera para el Bienestar medio año en ubicarse como la mejor remesadora para mexicanos en el extranjero.

El procurador dijo que se ha mantenido el plan de colocar lonas en aquellos establecimientos que comercialicen los combustibles por arriba de los precios acordados con la federación, derivado de local en la última semana se llevaron a cabo 107 visitas y se colocaron 18 lonas en los estados de Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Puebla como Querétaro y Sinaloa.

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Dijo confiar en que bajar las comisiones por uso de tarjeta y vales, aumentará el cumplimiento: “Y como lo acaba de decir la Presidenta, con el anuncio de hoy, seguramente las estaciones van a cumplir al 100 por ciento en vender diésel en menos de 28 pesos”.

Expuso que, por cada 400 dólares, Finabien da siete mil 102 pesos con 51 centavos, lo que la ubica como la mejor opción en remesadoras.

Informó que en abril, la Revista del Consumidor cuenta con un estudio sobre artículos que consumen las y los menores, por el Día del Niño.