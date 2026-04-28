PAN respalda a Maru Campos por decisión de no asistir al Senado

El Partido Acción Nacional (PAN) expresó su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos, luego de que declinara asistir a una reunión de trabajo en el Senado de la República, al argumentar que su presencia podría comprometer investigaciones en curso relacionadas con el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la entidad.

El PAN sostuvo que la decisión de la mandataria estatal responde a la necesidad de privilegiar el manejo institucional de la información y evitar la difusión de datos sensibles o clasificados.

En ese sentido, el partido subrayó que Campos ha optado por canalizar la información directamente a las autoridades competentes antes que exponerla en foros políticos.

🔴PAN respalda a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras rechazara acudir al Senado para explicar lo ocurrido con los agentes de la CIA en la entidad.



El partido apoya su decisión de investigar el caso del narcolaboratorio en “El Pinal” y acusa al gobierno federal y a… pic.twitter.com/grDIdsnZXr — Azucena Uresti (@azucenau) April 28, 2026

La ausencia de la gobernadora fue notificada mediante un oficio dirigido a la senadora María Martina Kantún Can, secretaria de la Mesa Directiva del Senado. En el documento, se detalla que la determinación busca salvaguardar el adecuado desarrollo de las investigaciones, así como garantizar el respeto a la seguridad nacional y la confidencialidad de los procesos en curso.

El PAN reconoció además la instrucción de Campos para crear una Unidad Especializada encargada de investigar los hechos relacionados con el narcolaboratorio localizado en “El Pinal”, en el municipio de Morelos, Chihuahua.

Dicha instancia, según se informó, ya se encuentra en operación y ha remitido información a la Fiscalía General de la República (FGR), en atención a requerimientos formales.

De acuerdo con el partido, los hechos investigados —ocurridos entre el 16 y el 19 de abril— representan uno de los golpes más relevantes contra estructuras del crimen organizado en la región. Bajo este contexto, consideraron que la prioridad debe centrarse en el avance de las diligencias y no en la confrontación política.

“El PAN respalda la determinación de la gobernadora y, una vez concluidas las investigaciones, acompañará cualquier decisión que ella tome respecto a su eventual comparecencia ante el Senado”, señala el comunicado.

Asimismo, la gobernadora reiteró que su actuación se ha conducido bajo principios de legalidad, transparencia y responsabilidad en el ejercicio público. El gobierno estatal, añadió, mantiene disposición de colaborar con instancias federales dentro del marco legal, una vez que las condiciones del proceso lo permitan.

El posicionamiento del PAN también incluyó críticas hacia actores políticos que han cuestionado la ausencia de Campos, al considerar que se ha priorizado el debate político por encima del reconocimiento a las acciones de seguridad emprendidas en Chihuahua.

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MSL