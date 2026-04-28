Reportan manchas de hidrocarburo en 81 playas del golfo

Acumulación de sedimento oscuro en las playas aledañas a Dos Bocas, Tabasco, el 19 de abril.

Al menos 81 playas del golfo de México aún presentan manchas de hidrocarburo en los estados de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, a casi 10 semanas de registrarse un derrame de Pemex, denunció la Red Corredor Arrecifal.

De acuerdo con un boletín, se han identificado manchas grandes en al menos 16 puntos y medianas en 17 más, además de la presencia de “hojuelas” de hidrocarburo, residuos difíciles de retirar que evidencian contaminación persistente.

Las afectaciones se extienden a lo largo de mil 168 kilómetros de litoral, desde Playa Centla, en Tabasco, hasta Playa Bagdad, en Tamaulipas, cerca de la frontera con Estados Unidos. La organización advirtió que los trabajos de monitoreo han sido limitados, ya que la detección del contaminante se ha realizado principalmente mediante observación superficial y enfocada en zonas turísticas, lo que podría ocultar una mayor magnitud del problema.

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El Tip: La Red Corredor Arrecifal denunció que especialmente las comunidades más retiradas o marginadas han tenido una respuesta lenta, menos efectiva o, incluso, nula.

“Queda pendiente realizar estudios en sedimentos, agua y especies marinas, así como identificar hidrocarburos enterrados y evaluar su impacto en ecosistemas y en la salud humana”, señaló.

Especialistas alertaron que el hidrocarburo podría permanecer bajo la arena y resurgir con el movimiento de las corrientes, lo que prolongaría la contaminación en las playas afectadas.

Además del impacto ambiental, se han registrado daños a la fauna, incluyendo al menos 22 tortugas marinas, cuatro delfines, dos pelícanos y un manatí, así como la presencia de numerosos peces muertos. También se reportaron afectaciones en manglares y arrecifes.

16 sitios han limpiado comunidades sin ayuda de autoridades

La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México advirtió que esta situación ha generado consecuencias sociales, particularmente en comunidades costeras cuya economía depende de la pesca.

Ante ello, llamó a las autoridades a ampliar las acciones de atención al derrame, garantizar la reparación de daños ambientales y económicos, y establecer medidas que prevengan nuevos incidentes.