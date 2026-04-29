Amplían a todo mayo la semana de vacunación

A fin de robustecer la protección de la población ante enfermedades prevenibles, el Gobierno federal anunció la ampliación de la Semana Nacional de Vacunación, programada del 25 de abril al 2 de mayo, pero se extenderá al final del último mes.

En su conferencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que la atención a la salud también se enmarca con la formación de más médicos y médicas, la adquisición de 12 mil camas al final del sexenio y la apertura de nuevos hospitales y centros de salud, así como la importancia de incentivar la salud preventiva.

EL DATO: EL ESQUEMA de vacunación incluye la inoculación contra el virus sincicial respiratorio para reducir el riesgo en recién nacidos.Se aplica a embarazadas en la semana 32 a 36.

“Nuestro objetivo es seguir creciendo: más médicos, más enfermeras, más centros de salud, más hospitales. Y muy importante, la salud preventiva. Por eso es el Salud Casa por Casa, por eso la Semana Nacional de Vacunación, que, por cierto, se queda todo mayo el equipo de todas las instituciones. En la Semana Nacional salen las enfermeras y enfermeros a vacunar. De todas maneras, en todo mayo vamos a seguir vacunando en centros de salud y en hospitales”, puntualizó.

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EN TODO mayo vamos a seguir vacunando en entros de salud y hospitales CLAUDIA SHEINBAUM Presidenta de México



El secretario de Salud, David Kershenobich, anunció la aplicación de la vacuna del virus sincicial respiratorio a mujeres entre las 32 y 38 semanas de gestación.

“La importancia de esta vacuna es no nada más la protección de la madre, sino la protección de los niños. Al esquema habitual de vacunación se agrega, entonces, la del virus sincicial respiratorio y lo anunciamos el día de hoy. ¿Cuál es la importancia de esta vacuna? Es que los niños queden protegidos al nacer contra este tipo de infección. Es el tipo de infección más frecuente en niños recién nacidos, sobre todo, si son prematuros”, detalló.

Luego de que habitantes de San Bartolo, Tutotepec, en Hidalgo, protestaron a causa del desabasto de medicamentos en su comunidad, durante la pasada gira de la Presidenta en el estado, el Gobierno federal proveyó los fármacos solicitados por medio del programa Rutas de la Salud.

Vía remota desde el Hospital Regional Otomí Tepehua, en San Bartolo Tutotepec, en Hidalgo; el director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, aseguró que se emprendió un monitoreo a “ras de tierra” para atender la situación.

“Nos enlazamos con usted Presidenta, desde este hospital en la Región Otomí Tepehua, en la Sierra de Tenango. Como usted lo instruyó ayer, en seguimiento a su visita a Tenango de Doria, a 20 kilómetros de donde estamos, monitoreamos la llegada de los medicamentos, así como la operación de este hospital que atiende a toda la Región Otomí”, dijo.

Notificó que ya llegaron dos mil 976 piezas para este hospital, el cual funciona con 476 claves de medicamentos.

Svarch Pérez describió que la unidad hospitalaria se compone de 30 camas y seis consultorios, y se ubica a 20 kilómetros de Tenango de Doria, una zona de difícil acceso, situación a pesar de lo cual 473 comunidades de Huehuetla, de San Bartolo y Tenango, son atendidas en unidades del IMSS Bienestar.

“La mitad de los habitantes de San Bartolo son indígenas otomíes y tepehuas, pueblos con lengua propia, con historia y con saberes propios, y nos sentimos muy orgullosos de poder atender con servicios públicos. Por eso tiene un significado especial estar aquí, porque las Rutas de la Salud no llegan primero a las ciudades, sino a donde más se necesita”, enfatizó.

A nivel nacional, el programa Rutas de la Salud distribuirá 37 millones de piezas, de los que 12 millones serán para más de siete mil 500 centros, y otros 25 millones a hospitales y servicios de hospitalización.