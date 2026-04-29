¿De qué partido es Rubén Rocha Moya, el actual gobernador de Sinaloa?

El actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya se formó como profesor de Educación Media en el Área de Matemáticas en la Escuela Nacional Superior de Oaxaca.

Además, cuenta con una licenciatura en Derecho de la UNAM, una maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Querétaro, y un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El académico, escritor y político mexicano se desempeña como gobernador de Sinaloa desde 2021, luego de haber ganado las elecciones con el 56.60 por ciento de los votos totales.

TE RECOMENDAMOS: Ante acusaciones formuladas EU pide detener y extraditar a Rubén Rocha y otros señalados por relación con el narco

Con la presidenta @ClaudiaShein, México tiene un liderazgo firme y comprometido con el bienestar del pueblo. Hoy en Culiacán, con el cariño de más de 30 mil sinaloenses, iniciamos la construcción del Hospital Regional de Especialidades del IMSS, una obra que transformará la… pic.twitter.com/CIPxwBv21M — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) February 28, 2026

¿De qué partido es Rocha Moya?

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya actualmente forma parte del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Inició su vida activa en la política a los 20 años de edad, cuando fue electo como secretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México de 1968 a 1969.

Rubén Rocha Moya cuenta con una amplia experiencia como funcionario público, pues se encuentra ocupando cargos públicos desde 1983, cuando fue electo diputado local de representación proporcional en la LII Legislatura del Estado de Sinaloa.

Rocha Moya formaba parte del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y ocupó el cargo de diputado local de 1983 al 1986; y se lanzó como candidato para la gobernatura de Sinaloa en 3 ocasiones.

Durante sus candidaturas para el gobierno de Sinaloa formaba parte de los siguientes partidos políticos:

1986 por alianza de Movimiento Popular Sinaloense (MPS)

1990 por el Partido de la Revolución Democrática ( PRD ), bajo la candidatura común entre PRD, Partido Verde Ecologista de México ( PVEM ) y Partido del Trabajo ( PT )

2021 por alianza entre Morena y el Partido Sinaloense

En 2017 Rubén Rocha Moya ocupó el cargo de coordinador estatal de Morena en Sinaloa, y en 2018 se desepeñó como senador en la LXIV Legislatura. Durante este periodo ocupó la presidencia de la Comisión de Educación.

También fue integrande de varias comisiones, como la comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de Estudios Legislativos; de Recursos Hidráulicos; de Reglamentos; y de Prácticas Parlamentarias.

Además, durante el 2020 fue vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y durante su cargo como senador destacó por el diseño y aprobación de la Reforma Educativa.

Rubén Rocha Moya, durante su participación en la Maestría en Seguridad Nacional de la Universidad Naval ı Foto: Redes Sociales

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.