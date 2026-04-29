Gobierno insistirá a PJ priorizar a trabajadores en caso AHMSA, afirma Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remarcó que desde el gobierno se ha insistido ante el Poder Judicial que priorice una resolución favorable para los trabajadores en el caso de Altos Hornos de México, empresa siderúrgica envuelta en un conflicto de desfalco y corrupción que la llevó a un concurso mercantil que hasta ahora no ha alcanzado una conclusión.

Ante inquietudes sobre traer un nuevo proyecto para el impulso de la industria del acero en México cuando el caso de AHMSA no se ha resuelto, la mandataria comentó que este es un caso particular y se mantiene el juicio.

Plan México avanza. Acuerdo para el acero producido en México. https://t.co/vS6g7Uuye3 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 29, 2026

Comentó que desde la administración federal se ha pedido a la jueza a cargo que se procure que los trabajadores afectados alcancen una liquidación justa conforme a la ley.

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“Se fue a concurso mercantil y en ese proceso está de juicio. ¿Qué le hemos dicho nosotros a la jueza que lleva este caso? Que primero van los trabajadores, que en cualquier decisión que vaya a tomar, los trabajadores tienen que ser liquidados conforme a la ley”, declaró.

Además, manifestó interés en que AHMSA se conserve y que la región de Monclova resurja en la industria.

“Nos interesa mucho que AMSA se conserve. Es decir, que los trabajos que hay en Monclova y todo lo que significa esta industria, pueda nuevamente prosperar. Eso es lo que nosotros hemos dicho al Poder Judicial en la resolución que vayan a tomar de acuerdo al concurso mercantil que establecieron”, dijo.

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MSL