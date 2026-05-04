“Hay quien quiere ver a un México arrodillado”

Al despedirse de la dirigencia nacional de Morena, Luisa María Alcalde insistió en que “no podemos ignorar que hay quienes quisieran ver un México arrodillado, sometido y entregado”.

Durante el VIII Congreso Nacional Extraordinario, Alcalde Luján cerró el ciclo con un mensaje de agradecimiento a la militancia y un llamado a cerrar filas en defensa del proyecto político del partido.

“Hoy más que nunca, la Presidenta Claudia Sheinbaum merece y requiere un movimiento unido que, sin regateos ni titubeos, entienda el movimiento histórico y cuide al movimiento. Me voy feliz, orgullosa y satisfecha por lo logrado.

El Dato: Alcalde destacó que, durante su gestión, el partido pasó de 2.5 millones a más de 12.5 millones de militantes, lo que lo convierte en el instituto político más grande de México.

“Pero, sobre todo, me voy agradecida con la militancia, con quienes tocan puertas, organizan, informan, con quienes no siempre salen en los reflectores pero sostienen este movimiento todos los días”, expresó.

En su discurso, Luisa María Alcalde subrayó que el movimiento de la Cuarta Transformación (4T) enfrenta un contexto político adverso, por lo que llamó a la unidad interna.

“Nos toca a todas y a todos cerrar filas en la defensa del proyecto de transformación que tantos años y tantas vidas costó construir. No podemos ignorar que hay quienes quisieran ver un México arrodillado, sometido y entregado”, afirmó.

Además, acusó a la oposición de actuar con intereses políticos y económicos contra el oficialismo.

“Tenemos una oposición que no le tiene ningún respeto ni amor a México; al contrario, llena de odio se dedica a difundir mentiras y calumnias aquí y en el extranjero”, sostuvo.

Durante su intervención, la morenista hizo un recuento de las acciones impulsadas al frente del partido, entre ellas el fortalecimiento de estructuras internas y la formación de nuevos cuadros. Destacó la reactivación del Consejo Consultivo con la participación de académicos, intelectuales y representantes del ámbito cultural, así como la creación de la Escuela Municipalista de Morena, impulsada junto con Rafael Barajas El Fisgón.

En la parte final de su mensaje, Luisa María Alcalde hizo referencia a un entorno internacional complejo, donde —dijo— se enfrentan riesgos para principios como la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. En ese sentido, aseguró que México se ha posicionado como “un faro de dignidad y de firmeza” frente a estos desafíos.

Por la tarde, a través de sus redes sociales, la exdirigente morenista compartió un mensaje en el que destacó el proceso interno como un paso clave para fortalecer al partido rumbo a los próximos retos políticos, como las elecciones del 2027.

En su posicionamiento, la exdirigente felicitó a Ariadna Montiel Reyes por su nombramiento como nueva presidenta nacional de Morena, así como a Óscar del Cueto García, quien asumirá la Secretaría de Finanzas del partido.

Alcalde Luján manifestó confianza en que la nueva dirigencia dará continuidad al proyecto político del partido, al señalar que ambos perfiles contribuirán a consolidar lo que denominó el “segundo piso de la Cuarta Transformación”.

La también exsecretaria del Trabajo informó que deja su cargo partidista para asumir una nueva responsabilidad dentro del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Su salida del guinda marca un relevo importante dentro del partido oficialista, en un momento en que Morena busca reorganizar su estructura interna y fortalecer su presencia rumbo a los procesos electorales venideros.

“MORDERÁN EL POLVO”. El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, aseguró que, pese a los señalamientos públicos que han rodeado a algunos integrantes del partido, la militancia mantiene firme su compromiso.

“La dignidad de las y los militantes de Morena no está a prueba de ningún señalamiento público interno o externo. Hoy nos reorganizamos con la convicción de que, en 2027, vamos a mantenernos como la primera fuerza política de México”, sostuvo.

De esta forma y en medio de las tensiones internas en Morena y señalamientos de narcopolitica por caso Sinaloa, el también gobernador de Sonora, momentos antes de sus declaraciones, encabezó la declaratoria de instalación del Octavo Congreso Nacional Extraordinario, donde reconoció que el partido guinda transita un momento complejo.

En el arranque del encuentro destacó la silla vacía en el presidium del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta acusaciones del gobierno de Estados Unidos.

El también mandatario sonorense hizo un llamado a la militancia a cerrar filas y priorizar el proyecto político por encima de intereses individuales. “Debemos cuidar la victoria y honrar la confianza del pueblo. Es momento de poner la causa del partido por encima de cualquier interés personal”.

Sostuvo que la oposición volverá a ser derrotada en las elecciones de 2027, tal como —dijo— ocurrió en 2018, 2021 y 2024, y pidió no hacerse ilusiones porque “morderán polvo.” Durazo se mostró confiado en el futuro electoral del movimiento y sentenció que “en 2027 vamos a mantenernos como la primera fuerza política de México”.

“Morena llega hoy como el movimiento político que cambió el rumbo del país, llega a este congreso con la responsabilidad histórica de no fallar, de no desviarse, de no dividirse”, concluyó.