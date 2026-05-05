EU reconoce cooperación y eficiencia del gobierno de Sheinbaum en combate contra el narcotráfico

Estados Unidos reconoció que el Gobierno mexicano, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, actúa con rapidez y eficiencia para combatir al crimen organizado, especialmente con episodios como el operativo contra Nemesio Oseguera, “El Mencho”.

En entrevista con Fox News, la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, Sara Carter, se refirió a la colaboración que Estados Unidos ha mantenido con otros países, especialmente en lo que llama el “hemisferio occidental”.

Entre estos, destacó que el gobierno del presidente Donald Trump ha buscado trabajar junto a países como El Salvador y Ecuador, aunque hizo una especial mención a México, con el cual celebró el trabajo conjunto y eficaz contra el crimen organizado.

Particularmente, se refirió al operativo del Gobierno mexicano ejecutado el 22 de febrero contra Nemesio Oseguera, “El Mencho”, histórico líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien fue abatido, y para el cual, dijo Carter, Estados Unidos compartió información.

“Vimos lo que pasó en México, cuando compartimos inteligencia con el gobierno mexicano y vimos al gobierno mexicano actuar de inmediato contra ‘El Mencho’ y fue abatido”, reconoció.

La funcionaria aseguró que se continuarán estrechando los lazos con socios en el “hemisferio occidental” en favor de políticas que favorezcan a la ciudadanía.

“Estamos trabajando con nuestros socios en el hemisferio occidental en conversaciones multilaterales y bilaterales, en un esfuerzo constante y continuo. Tenemos ayuda de socios de todo el hemisferio occidental, ya sea Ecuador, Bolivia o México…”, dijo Carter a Fox News.

La relación entre el Gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, y el de México, por Claudia Sheinbaum, se ha caracterizado por una constante búsqueda por la colaboración en favor de combatir el narcotráfico.

Aunque Trump ha presionado a su homóloga mexicana, también ha reconocido que, en México, se ha hecho un trabajo eficiente en seguridad.

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