¿Qué tan letal es el hantavirus? Esta es la tasa de mortalidad

Luego de que en un crucero del Atlántico fuera confirmado un caso de hantavirus de entre seis personas que presentaban síntomas, la OMS informó que existe una alerta sanitaria contenida.

Actualente el crucero se encuentra frente a las costas de Cabo Verde, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), tres de los pasajeros que presentaban síntomas perdieron la vida.

Mientras que dos de estas seis personas están siendo evacuadas en coordinación con Cabo Verde y los países bajos, uno se encuentra recibiendo atención médica en cuidados intensivos Sudáfrica.

El resto de pasajeros y tripulantes de dicho crucero permanecen bajo vigilancia y están recibiendo apoyo y seguimiento, pues se pidió que permanezcan en sus cabinas y limiten los riesgos mientras se llevan a cabo labores de desinfección y medidas preventivas necesarias.

Hantavirus ı Foto: Especial

Tasa de mortalidad por hantavirus

La tasa de mortalidad de esta enfermedad es variable, pues depende de la ubicación geográfica en la que fueron detectados los casos y las enferedades que este contaguo provoque.

Por ejemplo, en Asia y Europa se asocia la fiebre hemorrágica con síndrome renal luego de que se confirma un contagio de hantavirus, y la tasa de mortalidad puede ubicarse entre un 1 y un 15 por ciento.

Mientras que en América del norte, central y sur se asocia el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SPHC, por sus siglas en inglés), y la tasa de mortalidad puede llegar a ubicarse hasta enre un 40 y 50 por ciento.

De acuerdo con el Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos (NCBI, por sus siglas en inglés), la tasa de mortalidad del hantavirus reportada en 2020 fue del 35 por ciento.

Hantavirus ı Foto: larazondemexico

El hantavirus o virus Hantaan no es un solo tipo, pues este pertenece a la familia Hantaviridae que se encuentra dentro del orden Bunyavirales; y cada uno de estos depende de la región y el tipo de roedor que sea portador.

El hantavirus se transmite principalmente por las heces, saliva y orina de los roedores que son portadores, por lo que el contacto al polvo contaminado con el virus de Hantaan puede derivar a alguna de las enfermedades graves o incluso mortales producidas por las distintas variantes de este.

En cuanto a la transmisión de humano a humano, se han reportado pocos casos luego de que se tuviera contactos cercanos y prolongados durante los primeros días que se contrajo el hantavirus.

Estos casos de contagio de persona a persona se detectaron por el conocido como virus de los Andes en Argentina y en Chile, en tanto que la variante de hantavirus de Asia y Europa no ha provocado contagio entre humanos.

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