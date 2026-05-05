Vinculan a proceso al ‘Güero Conta’, operador del CJNG cercano a ‘El Jardinero’, detenido en Zapopan

El “Güero Conta” fue detenido en Zapopan con un fusil, droga y efectivo, según autoridades federales.

César Alejandro Villaseñor Olivares, alias “Güero Conta”, quedó sujeto a proceso federal en Jalisco por su probable participación en delitos contra la salud, portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Autoridades federales señalan a Villaseñor Olivares como hombre de confianza de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Nayarit y Zacatecas.

Autoridades vinculan al “Güero Conta” con el CJNG y lo identifican como cercano a “El Jardinero”. ı Foto: X, @OHarfuch

La causa penal deriva de la detención que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México logró hace una semana en Zapopan, Jalisco. Elementos de la Guardia Nacional ubicaron al “Güero Conta” durante un recorrido de prevención del delito en la colonia Jardines Universidad, donde aseguraron un fusil abastecido con 60 cartuchos, clorhidrato de metanfetamina y dinero en efectivo.

Agentes del Ministerio Público de la Federación, adscritos a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, presentaron los datos de prueba ante un juez federal.

La autoridad judicial concedió la vinculación a proceso por posesión simple de clorhidrato de metanfetamina, portación de arma de fuego de uso exclusivo y manejo de recursos dentro del territorio nacional con conocimiento de su origen ilícito.

Por la gravedad de los cargos, el juez impuso prisión preventiva oficiosa contra Villaseñor Olivares en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, Jalisco. Además, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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