INE arranca coordinación rumbo a elecciones de 2027

Este viernes, autoridades electorales a nivel federal y local marcaron el inicio de los trabajos rumbo al Proceso Electoral 2027, para el cual la presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zabala, hizo un llamado a la unidad a fin de cuidar los comicios.

Este 8 de mayo se llevó a cabo la firma del Convenio de colaboración Red por la Gobernanza Electoral, con el que se fijaron compromisos para el cumplimiento de las tareas que se habrán de realizar con motivo de una jornada electoral robusta en la que se renovarán la cámara de diputados, 17 gubernaturas, los congresos locales, ayuntamientos y, de no haber ningún cambio, también cargos en órganos judiciales federales y locales.

Tadei Zavala hizo énfasis en la coordinación que se debe tener entre las diversas autoridades que se involucrarán en el proceso electoral para cuidar del mismo a lo largo de toda la República.

“Comentábamos antes, en una reunión previa ahorita, de la gran importancia que tiene la unidad que debemos de mantener y la coordinación que debemos de mantener las autoridades administrativas, las judiciales y estas organizaciones, ya agrupaciones que, con mucho valor, se han constituido y que forman parte del cuidado que se debe de tener en todos los en todo el proceso a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional”, dijo.

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Conoce los detalles de la información:

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Subrayó que el convenio firmado no solo servirá para la colaboración en materia de capacitación sino también para labores que vendrán hacia el futuro inmediato, respecto de lo cual dijo tener expectativas positivas.

“Todas las actividades que se deriven de este momento y que si ya en este momento estamos aquí reunidos prácticamente todas las áreas que nos involucramos y las instituciones que nos involucramos en un proceso electoral, ese es el mejor indicio de que la firma de este convenio es eh tiene buenos genera buenos augurios”, expresó.

Al abordar las evaluaciones y comparaciones que se hacen con los sistemas electorales a nivel internacional, subrayó que a pesar de que se permite ver los grandes avances que ha tenido México también se identifican “grandes faltantes” que se deben de reconocer.

A pesar de que el evento no se constituye como el arranque formal del proceso electoral, el cual está previsto para septiembre de este año, pidió no verlo alejado de las actividades protocolarias y asumir responsabilidad sobre los compromisos que se adquieren.

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MSL