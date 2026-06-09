Erubiel Alonso anuncia su renuncia al PRI entre lágrimas; se va a Movimiento Ciudadano | VIDEO

Con la voz quebrada, el diputado federal Erubiel Alonso Que anunció su renuncia al PRI, partido en el que militó durante tres décadas, para incorporarse a Movimiento Ciudadano.

En entrevista con Telereportaje, el legislador explicó que su decisión fue resultado de un “proceso de reflexión personal”. En su mensaje, agradeció a la militancia y a quienes lo acompañaron a lo largo de 30 años “de trabajo, de resultados, de esfuerzo en territorio”.

“Hace unos minutos presenté mi renuncia al PRI, 30 años de trayectoria. Tomar este camino obedece a un proceso de reflexión personal", anunció entre lágrimas y con la voz entrecortada.

🤯 📺RENUNCIA AL PRI Y LLORA



Rompe en llanto el diputado @Erubiel_Alonso_ tras anunciar que deja las filas del tricolor. Durante el programa Telereportaje Tabasco con @EmmanuelSibilla pic.twitter.com/K4pkS1tLKk — Laura Brugés (@LauraBruges) June 8, 2026

Alonso Que sostuvo que se retira del partido “con la frente en alto”, y aseguró que su salida no tiene como propósito generar divisiones, sino a una nueva etapa en su carrera política.

“Quiero ser muy claro: esta decisión no busca señalar ni dividir . Me llevo el mejor de los recuerdos, el respeto por la historia que construimos juntos. Sin embargo, los ciclos concluyen y hoy mi convicción me llama a enfocar toda mi experiencia, energía, capacidad hacia una trinchera distinta...”, explicó.

En ese sentido, expresó que Movimiento Ciudadano representa una alternativa política viable para Tabasco, para el país y “frente a Morena, frente al desastroso gobierno que tenemos”.

La decisión del legislador tabasqueño también está ligada a sus aspiraciones de contender por la presidencia municipal de Centro en las elecciones de 2027. Alonso Que reconoció abiertamente su interés y adelantó que buscará la candidatura de Movimiento Ciudadano.

Además, anunció que próximamente se integrará a la bancada naranja en la Cámara de Diputados, lo que modificará la composición de los grupos parlamentarios en San Lázaro. Con su incorporación, Movimiento Ciudadano incrementará su representación legislativa con 29 diputados, mientras que el PRI verá reducida su bancada con 36 legisladores.

“sin desplazar a nadie, dando siempre lo mejor, construir sin destruir, sumando nuestra experiencia, nuestra capacidad y reconociendo el trabajo de muchos militantes de Movimiento Ciudadano“, expresó.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr