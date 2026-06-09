Kenia López Rabadán llama al diálogo ante movilizaciones durante el Mundial 2026

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado a privilegiar el diálogo, la responsabilidad y la construcción de acuerdos ante las movilizaciones anunciadas por diversos grupos sociales en el país, en el contexto de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Durante una conferencia de prensa, la legisladora señaló que México atraviesa un momento de alta visibilidad internacional y, por ello, debe proyectar una imagen de institucionalidad, democracia y capacidad para resolver sus diferencias por la vía pacífica.

“En un momento en el que México es observado por la comunidad internacional, debemos enviar un mensaje absolutamente claro: somos un país con instituciones, con vocación democrática y con capacidad para resolver las diferencias por la vía política y por la vía pacífica”, afirmó.

Ante las movilizaciones anunciadas, hago un llamado a privilegiar la política, el entendimiento y la búsqueda de soluciones. Los ojos del mundo están puestos en nuestro país y debemos demostrar que sabemos resolver nuestras diferencias con institucionalidad y respeto.



La… pic.twitter.com/RjE7hmYgBo — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) June 10, 2026

López Rabadán reconoció que los distintos actores involucrados en las movilizaciones mantienen demandas legítimas y preocupaciones que merecen ser escuchadas y atendidas por las autoridades. Sin embargo, sostuvo que el diálogo debe prevalecer para evitar afectaciones a un evento de alcance global como la Copa Mundial de Futbol.

“Hoy más que nunca se debe privilegiar la política, el entendimiento y la construcción de soluciones que permitan atender los planteamientos sociales sin afectar el desarrollo de un evento de carácter internacional”, señaló.

La presidenta de la Cámara de Diputados exhortó a todas las partes a colocar el interés nacional por encima de cualquier diferencia y demostrar capacidad de conciliación en un momento en que los ojos del mundo estarán puestos sobre México.

“El llamado es a todas las partes involucradas a poner a México por encima de todo. Es momento de demostrar conciliación para encontrar soluciones que prestigien al país”, expresó.

López Rabadán también manifestó su respaldo a la decisión del gobierno mexicano de recibir acompañamiento de organismos internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para fortalecer la atención a la crisis de desapariciones que enfrenta el país.

La legisladora destacó que la magnitud del problema exige la suma de esfuerzos nacionales e internacionales para avanzar en la localización de personas desaparecidas, así como en las tareas de identificación forense.

“México enfrenta una crisis de desapariciones e identificación forense que, por su magnitud, requiere no solo esfuerzos nacionales, sino también internacionales”, sostuvo.

De acuerdo con cifras oficiales citadas por la diputada, actualmente existen 134 mil 874 personas desaparecidas en México y más de 70 mil cuerpos humanos sin identificar.

En ese sentido, consideró que la cooperación internacional debe entenderse como una herramienta complementaria para fortalecer las capacidades institucionales del Estado mexicano y no como una renuncia a la soberanía nacional.

“La cooperación internacional no debe entenderse como una renuncia a la soberanía, sino como una herramienta adicional para avanzar hacia la verdad, la justicia y la localización de las personas desaparecidas”, afirmó.

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MSL