Embajador Ronald Johnson felicita a México por inauguración del Mundial: ‘celebramos la cooperación’

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se congratuló por la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, de la que México, Estados Unidos y Canadá son sedes.

Tras el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, el diplomático destacó la cooperación entre las tres naciones anfitrionas.

“... celebramos la cooperación, la amistad y el propósito compartido que ayudan a hacer de esta la Copa Mundial más segura y memorable de la historia., expresó el diplomático estadounidense.

Asimismo, Ronald Johnson resaltó la relevancia del recinto que recibió el partido inaugural, al señalar que se convirtió en el primero del mundo en albergar, por tercera ocasión, un encuentro de apertura mundialista.

“Fue un privilegio estar en este estadio histórico”, señaló el embajador, quien cerró su mensaje con la frase “¡Que comiencen los juegos!“.

¡Felicidades, México! Hoy comienza la Copa Mundial de la FIFA 2026, el evento deportivo más grande de la historia. Mientras celebramos el hermoso juego que une a nuestras tres naciones 🇺🇸🇲🇽🇨🇦, también celebramos la cooperación, la amistad y el propósito compartido que ayudan a… pic.twitter.com/9g4EahuOKy — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 11, 2026

México vence a Sudáfrica en partido inaugural del Mundial 2026

La Selección Mexicana derrotó 2-0 a su similar de Sudáfrica en el partido inaugural de la contienda global de futbol 2026.

Apenas al minuto 9 de juego, Julián Quiñones concretó el primer tanto del partido.

El dominio continuó por las bandas y el interior de la cancha gracias a los arribos de los mediocampistas Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez, quienes facilitaron la penetración en la defensiva de Sudáfrica.

Pese a generar múltiples opciones de gol y tener facilidades en la cancha, los errores de definición fueron constantes por parte de los atacantes mexicanos, contra un equipo que se quedó con 9 jugadores.

La segunda anotación llegó hasta el minuto 73, cuando Raúl Jiménez marcó el 2-0 definitivo.

A falta de 10 minutos de que terminara el partido, Sudáfrica ya tenía dos hombres menos y México podía aprovechar su ventaja en el campo para intentar hacer el marcador más abultado y no sufrir para el pase a la siguiente ronda. Sin embargo, el Tricolor también terminó incompleto por la expulsión de César Montes al 92′.

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Con información de Diego Hernández.

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