Iglesia católica convoca a jornada nacional en memoria de víctimas de la violencia

Asesinatos de líderes religiosos, “miles de desaparecidos”, familias marcadas por la violencia, comerciantes bajo extorsión y bosques talados de forma clandestina forman parte del diagnóstico que abrió el llamado nacional por el cuarto aniversario de Construyendo Paz.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la Dimensión Episcopal para los Laicos, Jesuitas México y la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México convocaron a una jornada pública el próximo 20 de junio, con acciones en casas, escuelas, centros de trabajo e iglesias.

El mensaje plantea que la fecha busca mantener viva la memoria de las víctimas y llamar a distintos sectores sociales a participar. “Es un día para hacer memoria del dolor que nos tiene de pie en cada rincón de México y convocar a todos los sectores de la sociedad a redoblar el esfuerzo para sembrar la paz”, expone el pronunciamiento.

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Construyendo Paz también advirtió que la crisis de seguridad debilita la vida comunitaria y limita la organización social. “La violencia encierra a las personas e inhibe la participación social favoreciendo la imposición de proyectos e ideas criminales”, señala el texto.

Aspecto de la fachada de la Conferencia del Episcopado Mexicano ı Foto: larazondemexico

Frente a ese escenario, los convocantes ubicaron tres pendientes centrales. Atender la herida de las personas desaparecidas, incluir a jóvenes sin redes de apoyo y renovar las instituciones con participación ciudadana. “Esa herida se sana con verdad, con voluntad política y reparación del daño”, añadieron.

Las organizaciones también se sumaron a la exigencia de contar con aspirantes a cargos de elección popular que tengan integridad. “Necesitamos autoridades con libertad para poner límites a los grupos delictivos dentro y fuera de las instituciones”, indicaron.

Para el 20 de junio, la convocatoria propone colocar un listón o banderín blanco en puertas de hogares, planteles y espacios laborales. Ese mismo día, a las tres de la tarde, invita a tocar las campanas de los templos como señal de compromiso social.

También pidió que el domingo 21 de junio las iglesias coloquen fotografías de personas desaparecidas en los altares, dediquen una oración especial a familias buscadoras y sumen a adolescentes y jóvenes en la presentación de ofrendas.

A cuatro años de ‘Construyendo Paz’, la Conferencia del Episcopado Mexicano llamó a recordar a las víctimas de la violencia, desapariciones, extorsiones y asesinatos en el país.



Entre las acciones propuestas para el 20 de junio están colocar listones blancos, tocar las campanas… pic.twitter.com/3fH01wh7bL — Azucena Uresti (@azucenau) June 14, 2026

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LMCT