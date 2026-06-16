Reactivan debate por la creación de dependencia

ESPECIALISTAS en género advirtieron que elevar una institución al rango de secretaría no garantiza automáticamente mejores resultados. Natalia Calero, directora del Programa de Derecho del Tecnológico de Monterrey, sostuvo que la igualdad de género es una tarea transversal que no puede recaer únicamente en una dependencia.

“La igualdad de género es transversal. La Secretaría de Salud tiene que hacer lo propio, la Secretaría de Gobernación igual, la Secretaría del Trabajo y todas las demás instituciones tienen un rol”, explicó la especialista.

Consideró que el éxito de la dependencia dependerá de su capacidad para coordinar esfuerzos con el resto del aparato gubernamental.

Una visión similar compartió Martha Tagle, consultora en género y derechos humanos, quien zdvirtió que la nueva secretaría heredó recursos, personal y atribuciones del Inmujeres y de la Conavim, pero también asumió mayores responsabilidades.

16 exconsejeras firmaron el pronunciamiento

“Cuenta prácticamente con las mismas herramientas que tenían esos organismos, pero ahora tiene más tareas”, señala.

La interrogante, agrega, es si contará con la capacidad política y presupuestal suficiente para convertir esa nueva jerarquía institucional en políticas públicas efectivas. El debate sobre la conducción de la Secretaría de las Mujeres ocurre en un contexto complejo. Las cifras de violencia de género continúan siendo uno de los principales desafíos para las autoridades federales y estatales.

En tanto, consejeras del extinto Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) entre los periodos de 2018 a 2024, expresaron en un pronunciamiento su preocupación ante “el inexplicable tiempo que está tomando encontrar a la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres”, después de la renuncia de Citlalli Hernández Mora el pasado 16 de abril.

Las firmantes consideraron que la ausencia de liderazgo en una dependencia estratégica no es un asunto administrativo menor: tiene implicaciones directas en la continuidad de políticas públicas, programas de atención, prevención de violencias y garantía de derechos para mujeres y niñas, pues envía un mensaje discordante sobre la prioridad real que se da al tema.