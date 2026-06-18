‘No hay que engancharse… él no está bien informado’, responde Sheinbaum a nuevas acusaciones de Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó entrar en debate con su homólogo estadounidense, Donald Trump, a raíz de las recientes declaraciones que hizo en su contra, mismas que atribuyó a una falta de información de parte del republicano.

Durante un mensaje ofrecido al cierre de la Cumbre del G7, el norteamericano acusó a la mandataria mexicana de ser una “mujer asustada” e insistió en que el crimen organizado controla al país.

🇺🇸 Donald Trump volvió a lanzar declaraciones sobre México al afirmar que los cárteles “controlan el país” y que el tráfico de drogas sigue siendo un tema central en la relación bilateral.https://t.co/luQ3OQui0x #DonaldTrump #G7 #CumbreG7 pic.twitter.com/BXtAd6vOoS — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 17, 2026

Nuevamente, Sheinbaum Pardo comentó que estas declaraciones formar parte de una “manera de expresarse” de Trump, ya que ésta no es la primera vez que emite afirmaciones en el mismo sentido.

“Lo ha dicho en otras ocasiones. Yo he dicho que el presidente Trump tiene su manera de comunicar, no hay que engancharse en cada declaración”, dijo Claudia Sheinbaum este jueves en su conferencia de prensa.

No obstante, comentó que sus declaraciones parten de la falta de información y sostuvo que esto es algo que le ha dicho directamente a Trump.

“Pues que no está bien informado. Él. Se lo he dicho personalmente. No es algo eh que lo diga por primera vez”, dijo.

Sostuvo que en México existe Estado de Derecho y cabezas al frente de las instituciones para atender la seguridad de México, perfiles entre los que destacó al secretario Omar García Harfuch, que a pesar de haber enfrentado un ataque del crimen organizado se mantuvo al frente de las labores contra la delincuencia hasta ocupar el cargo que hoy ocupa.

“Aquí hay defensa de la soberanía, el territorio y mucho trabajo todos los días. por el bien del pueblo, de su seguridad y de la construcción de la paz. Y es conjunto. Estamos todos, ahora está Luisa María Alcalde como consejera jurídica y Rosa Icela al frente de la Secretaría de Gobernación. Y se trabaja todos los días y todos los días atendemos”, dijo.

Te puede interesar

Desbandada en la 4T en pos de 17 gubernaturas; en Diputados 34% buscará repetir

“Muéstrenme otro país que haya bajado a la mitad los homicidios en 20 meses

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR