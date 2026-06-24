Desbandada: Ya van 30 separados del Congreso

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó este martes 13 solicitudes de licencia de diputados y senadores, en su mayoría de Morena, quienes se separarán de sus cargos para participar en el proceso interno del partido rumbo a la definición de las Coordinaciones de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en 17 entidades del país.

Los permisos se suman a los 17 aprobados la semana pasada para legisladores federales que también buscarán contender en el proceso interno de la Cuarta Transformación (4T), por lo que ya suman 30 congresistas que han dejado temporalmente sus funciones como lo solicitó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El Dato: la presidenta se pronunció en contra de utilizar el principio de paridad de género para favorecer que familiares hereden cargos públicos y recordó que el INE ya tiene reglas claras.

Entre quienes solicitaron licencia se encuentran la diputada federal Julia Arcelia Olguín Serna y José Narro Céspedes, ambos aspirantes a la coordinación por Zacatecas; el senador Eugenio Segura Vázquez y la diputada Marybel Villegas Canché, quienes se sumarán al trabajo territorial en Quintana Roo.

También obtuvieron licencia Nora Ruvalcaba Gámez, quien trabajará por la gubernatura de Aguascalientes; Ana Lilia Rivera Rivera, por Tlaxcala; Reina Celeste Ascencio Ortega, aspirante al gobierno de Michoacán; Beatriz Silvia Robles Gutiérrez y Gilberto Herrera Ruiz, por Querétaro; y Verónica Díaz Robles, por Zacatecas. Completan la lista Gricelda Valencia de la Mora, por Colima; Ernesto Núñez Aguilar, por Michoacán, y Daniel Campos Plancarte, de quien aún se desconoce qué coordinación buscará.

Por su parte, el diputado Carlos Puente, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), también buscará la coordinación por Zacatecas, aunque sin solicitar licencia por ahora.

El legislador aclaró que en el PVEM pedir licencia no es un requisito para registrarse en el proceso, a diferencia de lo que ocurre en Morena, y que se separará de su cargo cuando llegue el momento de asumir formalmente la candidatura.

“Lo haremos”, afirmó, al señalar que se trata de “un proceso eminentemente político” y que la decisión de solicitar o no licencia es voluntaria.

Durante la discusión en el pleno de la Comisión Permanente, el morenista Gerardo Fernández Noroña deseó éxito a las y los legisladores que participarán en el proceso interno de Morena.

“Es un proceso muy importante la designación de los coordinadores de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en cada una de las 17 entidades de la República”, afirmó.

El legislador destacó, además, que únicamente se elegirá a una persona por entidad y reconoció el nivel de los aspirantes. “Hay gente de primera”, sostuvo.

Las nuevas licencias profundizan la salida temporal de legisladores federales de sus escaños y curules en medio del proceso de reorganización territorial de Morena, que busca definir a quienes encabezarán los trabajos políticos del partido en las 17 entidades donde se renovarán gubernaturas en 2027.

A esta lista se suma el antecedente de la senadora Andrea Chávez, quien en abril pasado solicitó licencia al Senado y anunció que concentraría sus actividades políticas en Chihuahua, estado donde ha manifestado su interés por competir por la gubernatura.

En entrevista con medios, el senador de Morena Saúl Monreal comentó que se mantiene firme en su decisión de no participar en el proceso interno, ya que el estatuto de su partido que prohíbe el nepotismo en la elección de candidatos a cargos de elección popular, se lo impide, dado que su hermano mayor, David, es el actual gobernador de Zacatecas.

Además, aseguró que, en caso de que su compañero de grupo parlamentario Félix Salgado Macedonio, se registre, “es seguro que le responderán que no reúne los requisitos”.

La ola de licencias generó críticas de la oposición. La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Mayuli Latifa Martínez, acusó que Morena realiza actos anticipados de campaña bajo la figura de sus procesos internos.

“Es un proceso interno de Morena. Nuestro presidente nacional, Jorge Romero, ha sido muy claro al decir que están en una precampaña absolutamente clara, violentando toda la legislación federal y las leyes electorales”, afirmó.

La legisladora panista consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido omiso frente a estas actividades.

“El INE pasa desapercibido, callado, omiso. De verdad, antes IFE y hoy el INE no habíamos visto una situación en la que se observe este silencio absoluto y este permiso que le da el órgano electoral a este partido de Morena”, señaló.

Mayuli Latifa sostuvo que en diversas entidades ya se observan actividades proselitistas adelantadas. “Es claro y es evidente lo que están haciendo fuera del marco de la ley. Hemos visto a lo largo y ancho de todo el territorio nacional campañas anticipadas, pinta de bardas, espectaculares, etcétera”, declaró.

Además, acusó que desde el gobierno federal existe respaldo político a estas actividades. “Evidentemente es una campaña adelantada, pero sobre todo también es una campaña que se hace desde el púlpito presidencial. La Presidenta de la República está haciendo campaña para su propio partido político”, afirmó.

Morenistas se vuelcan a las listas para disputar candidaturas del 27

| Por Claudia Arellano |

La dirigencia nacional de Morena informó que el proceso de registro de aspirantes a las coordinaciones estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional avanza con una amplia participación de militantes y simpatizantes interesados en encabezar los trabajos políticos del movimiento rumbo a las elecciones de 2027.

En su segundo día de operación, el proceso interno continuó este martes con la participación de perfiles provenientes de Chihuahua, Guerrero y Colima, donde diversos actores políticos desfilaron ante la Comisión Nacional de Elecciones como parte del mecanismo acordado por los partidos aliados: Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); para definir a quienes encabezarán las coordinaciones estatales rumbo al proceso electoral de 2027.

El Dato: Concluido el proceso, el método definitivo para elegir a los coordinadores de los comités será la encuesta y evaluará la honestidad, trayectoria y cercanía ciudadana.

En el caso de Colima, una de las aspirantes registradas fue Rosa Bayardo, quien destacó la unidad existente al interior del movimiento en la entidad: “En Colima hay unidad y en eso vamos a trabajar, en fortalecerla. También nuestros aliados y aliadas de distintas fuerzas políticas saben que cuentan conmigo y que todos son muy importantes para el proyecto. Me siento muy respaldada por la persona que nos acompaña en el gobierno del estado”, declaró tras formalizar su postulación.

Por su parte, la también aspirante colimense, Griselda Valencia de la Mora, se pronunció sobre dichas declaraciones y llamó a mantener la imparcialidad durante el proceso interno.

37 inscripciones presenciales reportó la dirigencia de Morena

“Si ella (Rosa Bayardo) dijo que la respalda la gobernadora, pues ya ella tendrá que asumir la responsabilidad de sus declaraciones. Aquí estamos en un proceso interno donde prácticamente debemos tener imparcialidad todos y todas las concursantes. Todos los candidatos que venimos al registro”, enfatizó Valencia.

Más tarde arribó al recinto José Padilla, aspirante respaldado por el PT, quien rechazó que la contienda en Colima se reduzca a una disputa entre mujeres y pidió condiciones equitativas para todos los participantes: “Espero piso parejo. Cada quien tiene su trayectoria, su historia, y yo voy a poner en manos de los colimenses la mía, y creo que será la decisión de los colimenses”.

A diferencia de Morena, los partidos aliados optaron en esta ocasión por no presentar de manera presencial a la mayoría de sus aspirantes, aunque el registro digital permanece abierto para quienes decidan participar por esa vía.

Al ofrecer un balance de las actividades, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, calificó el desarrollo del proceso como exitoso, hasta el momento: “Lo que llevamos de registro del día lunes ha sido un proceso muy exitoso, con mucho entusiasmo. Las y los aspirantes y sus equipos han venido acá, a estas instalaciones del World Trade Center de la Ciudad de México, a registrarse para participar en este proceso político interno de nuestro movimiento y nuestra coalición”.

La dirigente nacional explicó que los registros continuarán durante toda la semana y concluirán el próximo sábado, conforme al calendario establecido por las fuerzas que integran la coalición.

Asimismo, informó que durante la primera jornada se concretaron 20 registros presenciales, mientras que la Comisión Nacional de Elecciones continúa con la contabilización de las solicitudes recibidas mediante la plataforma digital.

Uno de los momentos que llamó la atención durante la jornada fue la presencia de militantes del PVEM que acompañaron a Karen Castrejón durante su registro como aspirante a la coordinación estatal de Guerrero.

De acuerdo con cifras preliminares difundidas por Morena, durante este martes se contabilizaron 17 registros presenciales, cifra que podría aumentar una vez que se incorporen los registros realizados en línea.

Niegan que haya excepción a las reglas

| Por Claudia Arellano |

Previo al registro de aspirantes a las coordinaciones estatales, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena (CNE), Citlalli Hernández Mora, advirtió que no habrá excepciones a las reglas internas implementadas por el partido en materia de nepotismo.

La dirigente partidista señaló que la posibilidad de que se rompa la norma interna para permitir su participación en el proceso “no va a pasar”. Además, precisó que, aunque algunos legisladores cuentan con el derecho de registrarse, incluso en línea, como se ha especulado, la CNE revisará el cumplimiento de los requisitos establecidos, por lo que su eventual postulación podría ser desechado el próximo sábado durante la verificación de aspirantes.

El Tip: El 5 de febrero de 2025, la Presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma constitucional para frenar el nepotismo y la reelección.

En el marco del proceso de registro de aspirantes a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, la dirigente partidista señaló que este mecanismo constituye una etapa previa a la definición de candidaturas rumbo a los gobiernos estatales.

Ante la pregunta sobre la eventual solicitud de Félix Salgado Macedonio como aspirante a ser coordinador de Morena para Guerrero, mientras su hija ejerce un cargo, la presidenta de la CNE, Citlalli Hernández, aseguró que en la coalición: “No nos vamos a hacer la mala jugada de que algún militante de Morena se registre por otro partido sólo para tener otra regla”.

También aclaró: “Le tenemos todo el aprecio y el cariño, pero hay un requisito (contra el nepotismo) y los requisitos la CNE tiene que cuidarlos (…) hay diálogo con él; algunos esperan o que se enoje o que nosotros rompamos nuestras reglas. Adelanto que no va a pasar”.

Hernández Mora explicó que, una vez concluido el periodo de registro, la instancia a su cargo realizará la verificación de los expedientes para determinar que los aspirantes cumplan con el total de los lineamientos establecidos por el partido.

La dirigente guinda recordó que los estatutos del partido fueron reformados en mayo de 2025 para incorporar disposiciones que prohíben el nepotismo en las candidaturas a cargos de elección popular, por lo que una eventual postulación para suceder a un familiar directo en el mismo cargo contravendría las normas internas de Morena.

Por ello, indicó que, aunque algún personaje, incluso teniendo licencia, pueda ejercer su derecho a registrarse, corresponderá a la Comisión Nacional de Elecciones del partido determinar si cumple con todos los requisitos de elegibilidad, una vez que concluya la etapa de revisión de las solicitudes presentadas.

Hernández Mora detalló que, el nepotismo electoral, contemplado en el dictamen, ha sido “una práctica que ha minado la confianza en las instituciones y ha generado desigualdades en el acceso a los cargos públicos”.

Bajo esta lógica, respaldada por la Presidenta Sheinbaum Pardo, la iniciativa y el dictamen establecen que ninguna persona podrá postularse a un cargo de elección popular si en los últimos tres años ha tenido un vínculo familiar directo, ya sea de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco civil o por afinidad con quien ocupe el mismo puesto.

Reprueba uso de paridad para candidatear esposas

| Por Yulia Bonilla |

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum rechazó las intenciones de algunos gobernantes de usar como pretexto la equidad de género, para que sus esposas sean postuladas como candidatas al mismo cargo.

Ejemplo de estos casos es el estado de San Luis Potosí, donde desde el año pasado el PVEM levantó la mano de la senadora Ruth González, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo, para ser su posible candidata en las elecciones de 2027, bajo el argumento de que deben postular a una mujer, como parte de la lucha por la equidad de género.

50 por ciento de las candidaturas deben ser para mujeres

La mandataria federal reprobó la labor por hacer que más mujeres lleguen a cargos gubernamentales sea utilizado para prácticas que constituyen nepotismo, por lo que llamó a no abusar.

“Entonces, no hay que limitar. Hay que garantizar la equidad de género, sí, pero no hay que abusar para orientar a quién puede ser candidato y quién no puede ser candidato. Ese es mi punto de vista. Ahora, eso no está legislado para el 2027, tendría que avanzarse en esa legislación”.

En su conferencia de este martes, Sheinbaum Pardo destacó que el INE ya cuenta con lineamientos para conducir la aplicación de la paridad de género en las contiendas electorales: “No estoy de acuerdo con que se proponga a un familiar directo. Y tampoco estoy de acuerdo en que se use el cambio, en el caso del género, para justificar el que vaya una persona u otra persona. El INE ya tiene regulado la igualdad de género”.

Recordó que desde el año pasado envió una reforma para prohibir esta práctica desde las elecciones de 2027, pero el Congreso determinó aplicarla hasta 2030; en cambio, Morena determinó incluir en sus estatutos esta encomienda para hacerla aplicable para sí, a partir de las elecciones del siguiente año.

“Lo he mencionado ya. No estoy de acuerdo en que un familiar herede su puesto, una persona herede su puesto a un familiar, aunque sea por elección popular. Yo no estoy de acuerdo. Tan es así que hice la propuesta para que en la Constitución quedara que no puede haber una persona y, después, el que le siga sea la esposa, el primo, hermano, el padre, la madre… hasta el cuarto nivel, que es como está en la ley”, reiteró.

Ruth González aún no va como aspirante en SLP

| Por Tania Gómez |

EL COORDINADOR del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, aclaró que su partido aún no ha tomado una decisión sobre si la senadora Ruth González Silva se registrará como aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí, y negó que existan fricciones con Morena por ese tema.

“Estamos haciendo un esfuerzo para poder llegar a acuerdos y a consensos en todos los estados del país, incluyendo San Luis Potosí, y estamos en un proceso de diálogo con la coalición”, afirmó.

El Tip: GONZÁLEZ SILVA preside la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte en el Senado y fungió como presidenta honoraria del DIF en SLP del 2021 al 2024

El senador reconoció que Ruth González tiene margen legal para registrarse en el proceso interno de la coalición gobernante, y destacó su capital electoral: “Ganó la elección al Senado de la República con contundencia, prácticamente dos a uno, con cerca de 550 mil votos”. Sin embargo, precisó que la decisión es de ella. “Es una valoración de ella si decide hacerlo”, dijo.

La senadora del PVEM Ruth González, el pasado 3 de febrero. ı Foto: Especial

Verde descarta ruptura de alianza por posible candidatura

Manuel Velasco también descartó que una eventual candidatura de González Silva en solitario implique una ruptura de la alianza entre el PVEM, Morena y el Partido del Trabajo (PT).

Recordó que el Verde ya compitió solo en San Luis Potosí en 2021 y en 2024. “Si compitiera solo en 2027, más bien sería lo mínimo, como ha competido en los últimos dos procesos”, señaló, aunque aclaró que el partido aspira a concretar la alianza.

En otro punto, el también exgobernador de Chiapas reconoció la existencia de un acuerdo entre Morena, el PVEM y el PT para evitar el llamado “chapulineo” dentro de la coalición, es decir, que aspirantes cambien de partido para eludir la regla antinepotismo, en alusión directa a la posibilidad de que algún candidato vinculado a funcionarios en ejercicio transite al Verde para participar en el proceso interno.

El coordinador de senadores del PVEM, Manuel Velasco. ı Foto: Cuartoscuro

“Sí, es correcto que exista respeto entre las dirigencias”, dijo Velasco Coello, aunque evitó pronunciarse sobre casos concretos. “ A mí no me toca hablar por nadie y por las aspiraciones de nadie , y más si la Constitución General de la República legalmente les permite aspirar”, añadió.

Esto, luego de que la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández Mora, afirmara que no habrá ‘chapulineo’ dentro de la coalición y que ya existe ese acuerdo con el Verde y el PT para blindar las reglas del proceso.

Monreal advierte división en 4T por debate del nepotismo

| Por Claudia Arellano |

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que las aspiraciones políticas que contravienen los lineamientos internos del partido en materia de nepotismo pueden generar divisiones internas y afectar la unidad del movimiento rumbo a las elecciones de 2027.

Durante una conferencia de prensa, el legislador sostuvo que los militantes y dirigentes de Morena deben actuar con disciplina y apego a las reglas aprobadas por el partido, en referencia a casos como el del senador con licencia Félix Salgado Macedonio, quien ha manifestado su intención de competir por la gubernatura de Guerrero, actualmente encabezada por su hija, Evelyn Salgado Pineda.

50 por ciento se reduce el financiamiento por campaña anticipada

Monreal consideró que este tipo de situaciones “no ayudan” al partido, ya que pueden convertirse en un precedente para otros militantes y provocar conflictos internos cuando las instancias partidistas determinen la improcedencia de determinados registros.

“Quienes somos militantes de Morena tenemos que poner el ejemplo de disciplina y de observar los lineamientos que Morena nos dicte”, señaló el legislador, al advertir que cualquier controversia que escale a tribunales podría ocasionar un daño político difícil de revertir para la organización.

🔴Ricardo Monreal advirtió que el proceso de registro de aspirantes a 17 gubernaturas dentro de Morena podría derivar en tensiones internas, inconformidad y posibles deserciones si no se establecen reglas claras.



“Es una tarea muy complicada, ahorita es fiesta”, mencionó.… — Azucena Uresti (@azucenau) June 23, 2026

Respecto al proceso interno para definir a las y los Coordinadores Estatales de la Defensa de la Soberanía, figura que antecede a las candidaturas de 2027, Monreal informó que hasta el momento se han registrado o solicitado licencia 14 diputados y 14 senadores, para un total de 28 legisladores participantes.

El líder parlamentario también expresó preocupación por la posibilidad de que las diferencias entre Morena y sus aliados electorales, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, puedan derivar en candidaturas separadas en algunas entidades.

En particular, mencionó el caso de San Luis Potosí, donde consideró que una eventual postulación impulsada por el Partido Verde podría debilitar la coalición y abrir oportunidades para fuerzas de oposición.

Monreal señaló que confía en que prevalezca la “cordura” entre los actores políticos involucrados para evitar fracturas que comprometan la competitividad electoral del bloque oficialista.

Asimismo, reconoció que el Partido Verde y el PT decidieron no sujetarse a la regla de solicitar licencia para participar en los procesos internos, una determinación que, dijo, fue acordada en las mesas de coalición entre las dirigencias partidistas.

Sobre las perspectivas electorales de Morena, Monreal estimó que la Cuarta Transformación mantendrá la mayoría legislativa en los próximos comicios, aunque admitió que existen entidades con escenarios más complejos para el oficialismo, entre ellas Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Querétaro y Aguascalientes.

Finalmente, reiteró que el éxito electoral de Morena dependerá de la unidad interna y de la selección adecuada de candidaturas, en un proceso que consideró determinante para el futuro político del movimiento.

Arranca la disputa interna por defensa de Chihuahua

| Por Claudia Arellano |

La contienda interna de Morena por la Coordinación de los Comités Estatales en Defensa de la Transformación en Chihuahua inició con fuerza este martes, luego de que la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño y el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, formalizaran su registro como aspirantes ante la Comisión Nacional de Elecciones del partido.

Andrea Chávez fue la primera en inscribirse durante el segundo día de registros que se realizan en el World Trade Center de la Ciudad de México. Tras concluir el trámite, aseguró que Morena está en condiciones de poner fin a un siglo de gobiernos encabezados por el PRI y el PAN en la entidad.

Minutos después, Pérez Cuéllar se convirtió en el segundo aspirante en registrarse. El alcalde con licencia arribó acompañado por decenas de simpatizantes y liderazgos morenistas de Chihuahua, conformando hasta ahora la movilización más numerosa observada en el proceso de registros.

La senadora del guinda presumió que, a pesar de no acudir con porras afines de su entidad —como otros candidatos—, no llegó sola, sino acompañada de “su hijo” y “el apoyo en las encuestas del pueblo”.

Por Chihuahua también acudió a registrarse el exmilitante del Partido Encuentro Social (PES), Luis Carlos El Capi Arrieta. En entrevista, aseguró que en este estado existe una necesidad urgente de un cambio profundo en la conducción del gobierno, al considerar que las condiciones actuales demandan una transformación para todos.

Además, el ahora morenista descartó rivalidades internas y enfatizó que existe unidad entre los aspirantes.

“Destapados” de la 4T llenan Guerrero: van 15 apuntados

| Por Claudia Arellano y Tania Gómez |

En Guerrero, la política entró en modo “temporada de registros”: 15 aspirantes (algunos de los cuales dejaron cargos y hasta la comodidad institucional) se apuntaron a la carrera interna de Morena rumbo a las Coordinaciones Estatales de la Transformación, ese nuevo puesto que ya suena a antesala oficial para 2027.

Al menos hasta ayer, la entidad del Pacífico es la que cuenta con más aspirantes registrados en el proceso interno que el partido guinda abrió el lunes. Le siguen Baja California, con 10 personas interesadas en la gubernatura de esa entidad; Aguscalientes y Colima, con cuatro cada una; Baja California Sur y Chihuahua, tres, y dos para Campeche.

El dato: Morena mantiene abiertos sus registros a distancia de forma virtual, por lo que las cifras pueden ser mayores. Hoy habrá una pausa con motivo del partido de la Selección.

Fuentes cercanas al partido señalaron a La Razón que “Guerrero se ha convertido en el talón de Aquiles de la dirigencia”, por la batalla interna que se avecina. La lista de aspirantes parece más un “quién es quién” de la política local, que un simple registro interno. Aquí nadie quiso quedarse fuera del juego.

Entre los perfiles se encuentra Abelina López Rodríguez, quien solicitó licencia indefinida a la presidencia municipal de Acapulco (en su segundo mandato) desde el 18 de junio. Anteriormente se desempeñó como diputada local y federal.

Crecen aspiraciones ı Foto: Especial

También aparece Félix Salgado Macedonio, senador con licencia que cuenta con una amplia trayectoria política que incluye la alcaldía de Acapulco, diputaciones federales y el Senado, además de haber sido aspirante a la gubernatura en procesos anteriores.

Otra de las aspirantes es Beatriz Mojica Morga, que dejó la Cámara alta para probar suerte otra vez en la pista estatal, en la que compitió en 2015. Tamién llega Esthela Damián Peralta, exdiputada local y expresidenta del Congreso de la Ciudad de México, ahora busca conquistar tierras guerrerenses.

A la lista se suman Javier Saldaña Almazán, quien formalizó su separación temporal como rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), que ha encabezado en diversas ocasiones; también, Iván Hernández Díaz, exdelegado de Programas para el Bienestar en la entidad, y Pablo Amílcar Sandoval, diputado local, exdelegado federal y fundador de Morena en el estado, quien previamente buscó la candidatura a la gubernatura.

También se encuentran Marcial Rodríguez Saldaña, exdirigente estatal de Morena y exsecretario de Educación local; la diputada local Guadalupe Eguiluz; Arturo Martínez Núñez, integrante de la dirigencia nacional de Morena; Alberto López Rosas, exalcalde de Acapulco y exprocurador de Justicia de Guerrero; Rogelio Ortega Martínez, exgobernador interino del estado y académico de la UAGro, y Rubén Cayetano García, abogado y exdiputado federal.

DE OTROS COLORES. Karen Castrejón, dirigente nacional y senadora del PVEM, se registró como aspirante a coordinadora en defensa de la transformación en Guerrero, proceso en el que competirá en encuesta junto a otros aspirantes, la mayoría provenientes de Morena.

La legisladora llegó al registro acompañada de integrantes del comité nacional y liderazgos locales del partido. Subrayó que la participación de ese instituto político en la contienda no se limita a Guerrero.

“Desde el Partido Verde le estamos dando respaldo a cada uno de nuestros aspirantes, de nuestros liderazgos en las 17 entidades que tendrán cambio de gubernatura”, expresó Castrejón.

Defendió su perfil ante la prensa y rechazó que su paso por la administración priista en Guerrero, donde ocupó la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente, sea una desventaja frente a los militantes morenistas que también buscan el cargo.

El proceso de selección, que calificó de “inédito” será definido mediante una encuesta entre la ciudadanía. La senadora dijo aspirar a ser “un factor de unidad y de compromiso” en la coordinación.

Otro no morenista que se sumó a la competencia fue Victoriano Wences Real, presidente del Partido del Trabajo en el estado, quien fue diputado federal y alcalde de Tlapa.

La amplia participación de perfiles con experiencia en distintos ámbitos de la administración pública, la academia y la representación popular anticipa una de las contiendas internas más competidas de Morena en el país, en un estado considerado estratégico para el partido de cara a las elecciones de 2027.