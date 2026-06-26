Maru Campos acusa ‘narcorrégimen’; sostuvo que México vive bajo un régimen autoritario

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, acusó al gobierno federal de permitir el avance del crimen organizado y sostuvo que México vive bajo un régimen autoritario. Durante el foro Soluciones para México, del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que la oposición debe partir de la verdad para construir una alternativa.

Su mensaje incluyó un mea culpa. Campos reconoció que, aún desde un estado opositor y en “la primera línea de batalla”, llegó a creer que una buena relación con el oficialismo podía evitar castigos federales. “Seguimos pensando que si te llevas bien con la presidenta, si obedeces entonces te irá bien, eso es una completa mentira”, sostuvo.

Como ejemplo, afirmó que la Federación redujo 30 por ciento las participaciones y que el ajuste afectó por igual a gobiernos afines y opositores. También dijo que llegó a normalizar la situación nacional. “Dejé de ver la claridad”, expresó.

Más adelante, la panista usó el término “narcorrégimen” para describir daños en comunidades, familias e indígenas. Dijo que ese fenómeno alcanza a productores que pagan cuotas, hogares con miedo a salir, pueblos originarios bajo desplazamiento y jóvenes reclutados por grupos criminales.

"¡Fuera Morena!"



Así cerró la gobernadora de Chihuahua, @MaruCampos_G, durante el evento "Soluciones para México" de @AccionNacional



Aseguró que los gobiernos panistas están "limpios" y afirmó: "Nosotros no corremos el riesgo de que nos quiten una visa"



📹 @politicomx pic.twitter.com/QesksemO8S — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 26, 2026

Respecto al Poder Judicial, Maru Campos criticó la reforma y sostuvo que la división entre presidencia del tribunal, órgano administrativo y Tribunal de Disciplina debilitó la impartición de justicia. “Cuando fragmentas así la autoridad, no fortaleces la justicia, lo que haces es dejarla - irresponsablemente- sin responsables”, afirmó.

En contraste, la gobernadora presentó cifras de administraciones panistas. Citó una caída de 47 por ciento en homicidios dolosos en Guanajuato y una baja cercana a 40 por ciento en Aguascalientes. También aseguró que en Querétaro todos los policías certificados con control de confianza, mientras Chihuahua inició ese proceso por primera vez.

Campos defendió programas estatales en salud, economía, educación y estancias infantiles. Dijo que Chihuahua suma 15 años consecutivos como líder exportador hacia Estados Unidos y que Querétaro registró más de 81 mil empleos formales. “Necesitamos ser esa opción de la oposición, ser distintos y distinguibles”, planteó.

Sí hay soluciones para México.



Hoy participé en la presentación de Soluciones para México, el proyecto de Acción Nacional para construir un país que defienda la familia, la patria y la libertad.



Los gobiernos del PAN ya lo estamos demostrando con resultados. En Chihuahua… pic.twitter.com/K0UaSU6IBZ — Maru Campos (@MaruCampos_G) June 26, 2026

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LMCT