FGR lleva a proceso a presunto integrante de ‘Los demonios’ detenido en Nogales

La Fiscalía General de la República llevó a proceso a David “N” por su probable participación en delincuencia organizada, bajo la modalidad de delitos contra la salud, tras una investigación relacionada con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

De acuerdo con la indagatoria, una denuncia alertó sobre una organización criminal transnacional con un posible esquema para cruzar narcóticos de manera ilegal hacia territorio estadounidense, intercambiarlos por armas de fuego y cartuchos, y después introducir ese material a México.

Elementos de la Policía Federal Ministerial, con apoyo de Interpol, cumplimentaron la orden de aprehensión contra Valenzuela Aguilar en el puente fronterizo de Nogales, Sonora.

Tras la captura, el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada presentó datos de prueba contra el detenido, a quien la FGR relaciona con la organización criminal transnacional identificada como “Los demonios”.

Un juez dictó vinculación a proceso por la probable comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, conforme a los narcóticos previstos en el artículo 193 del Código Penal Federal. Además, impuso prisión preventiva oficiosa y fijó tres meses para la investigación complementaria.

¿Quiénes son “Los Demonios”?

De acuerdo con información difundida previamente por autoridades estadounidenses, “Los Demonios” son una estructura criminal ligada al Cártel de Sinaloa, identificada como una facción dedicada al tráfico de drogas a través de la frontera entre México y Estados Unidos.

El grupo ha sido señalado por su presunta participación en el trasiego de narcóticos y otras actividades ilícitas vinculadas con la organización criminal.

En mayo de 2025, autoridades de Estados Unidos informaron la captura de Juan José “J”, alias “J3”, identificado como líder de “Los Demonios”.

De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el detenido contaba con nacionalidad mexicana y estadounidense y era considerado un objetivo prioritario por su presunto papel dentro de la estructura criminal. Su arresto fue resultado de un operativo conjunto entre autoridades de ambos países.

Según el ICE, “J3” encabezaba una facción violenta del Cártel de Sinaloa que era señalada como responsable de cientos de homicidios y del tráfico de drogas a través de la frontera entre México y Estados Unidos.

Posteriormente, la Fiscalía General de la República lo entregó en extradición a las autoridades estadounidenses para enfrentar cargos relacionados con el narcotráfico.

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MSL