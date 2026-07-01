Acusan despido injustificado de 43 trabajadoras sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública

Trabajadores del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) denunciaron públicamente el despido masivo de 43 trabajadoras sociales a nivel nacional, el cual, afirman, es injustificado

En un comunicado, acusaron que la medida fue ejecutada de manera repentina, sin previo aviso y bajo argumentos presupuestarios. Sin embargo, los manifestantes señalaron que el presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2026 ya se encuentra debidamente aprobado.

Los afectados tacharon los despidos como ilegales, que vulneran los derechos laborales de madres de familia y de mujeres próximas a la jubilación dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF).

De acuerdo con los trabajadores del Instituto Federal de Defensoría Pública, los puestos se encuentran contemplados en el Manual General de Puestos y en las Bases que regulan la organización y funcionamiento del propio Instituto Federal de Defensoría Pública.

Por ello, afirmó que la eliminación de estas áreas de trabajo se realizó de forma arbitraria y sin apego a la realidad administrativa interna.

“Muchas trabajadoras cesadas constituyen el principal sustento de sus familias”

Las inconformes enfatizaron que la decisión no solo afecta su estabilidad laboral, sino que atenta contra su patrimonio, proyecto de vida y el bienestar de quienes dependen económicamente de ellas.

Señalaron que muchas de las trabajadoras sociales cesadas constituyen el principal sustento de sus familias, mientras que otro sector de las afectadas se encuentra en la etapa final de su carrera, próximas a alcanzar la jubilación tras dedicar años de servicio al fortalecimiento de la Defensoría Pública Federal.

En redes sociales, se difundió ayer un video en que se observa cómo una mujer resultó afectada, por lo que comenzó a llorar. La escena provocó unión entre los trabajadores, quienes le dan ánimos con la arenga “no estás sola”.

Mientras el país celebra, una noticia pasó prácticamente inadvertida.



El 30 de junio fueron cesadas las 43 personas trabajadoras sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública.



No eran personal administrativo. Eran profesionales que realizaban investigaciones… pic.twitter.com/7lZ4KUvTPl — MARIA EMILIA MOLINA (@EMILIAMDLAP) July 1, 2026

En este sentido, el sindicato calificó el actuar del órgano de administración como carente de sentido humano, acusando que se ignoró por completo la situación de vulnerabilidad de las trabajadoras.

Por último, los trabajadores del IFDP hicieron un llamado enérgico a las autoridades competentes para que revisen de inmediato la determinación, transparenten las razones que motivan el recorte y garanticen el respeto irrestricto a los derechos adquiridos.

¿Cuándo me convertí en la voz y rostro una parte de los trabajadores del #PJF ?



Non lo so....



Pero, aquí estoy compañeros, nuevamente les reitero mi mano está extendida para ayudarles en lo que pueda.



Hoy, he recibido denuncias ciudadanas de lo que está pasando con los… pic.twitter.com/8EZOIZXTJn — Mina Moreno (@Minalaywer) June 30, 2026

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JVR