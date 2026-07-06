Cuauhtémoc Blanco denuncia hostigamiento durante traslado al Estadio Ciudad de México

El exgobernador de Morelos y diputado federal, Cuauhtémoc Blanco Bravo, denunció que él y su familia fueron víctimas de hostigamiento este domingo, luego de que un grupo de manifestantes bloqueó la camioneta en la que viajaban rumbo al Estadio Ciudad de México y realizó pintas sobre el vehículo.

A través de un comunicado, el también exfutbolista relató que la unidad en la que se trasladaba junto con su esposa, sus hijos y otros familiares fue rodeada por varias personas, quienes impidieron su paso y, aseguró, pusieron en riesgo la integridad de los ocupantes.

“La camioneta en la que viajábamos mi esposa, mis hijos y otros familiares fue rodeada, bloqueada y golpeada por varias personas, impidiendo nuestro libre tránsito y generando una situación de evidente peligro”, expresó.

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Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que un grupo de manifestantes intercepta la camioneta de lujo del legislador, realiza pintas sobre la carrocería y le grita consignas. De acuerdo con las imágenes y con el propio Blanco, los inconformes lo responsabilizaban del asesinato de un activista.

Grafitean y arrojan piedras a la camioneta donde iba el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco pic.twitter.com/mSeQSXy32q — Hans Salazar 🇲🇽🇵🇸🇨🇺 (@Hans2412) July 5, 2026

El diputado también denunció que, mientras su esposa documentaba con su teléfono celular lo ocurrido, una persona golpeó el dispositivo contra el cristal del vehículo.

“Una persona golpeó violentamente el dispositivo contra el cristal del vehículo, agrediéndola y poniendo en riesgo la integridad de quienes nos encontrábamos al interior del vehículo”, señaló.

Blanco condenó los hechos y sostuvo que el derecho a la manifestación no debe derivar en actos de violencia o intimidación, especialmente cuando involucran a integrantes de su familia.

“La protesta nunca puede ser pretexto para intimidar, acosar o ejercer violencia. Mucho menos cuando se involucra a mujeres, niñas, niños y personas que no forman parte de ninguna confrontación. Lo sucedido pudo haber tenido consecuencias mucho más graves”, afirmó.

Comparto la siguiente información para conocimiento de la ciudadanía. pic.twitter.com/pPhPwdAD2e — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) July 6, 2026

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LMCT