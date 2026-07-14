Morena busca unión en defensa de los migrantes

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció que buscará nuevamente el respaldo de todos los grupos parlamentarios para emitir un pronunciamiento conjunto en defensa de los derechos humanos de los migrantes mexicanos, al considerar que la unidad del Congreso fortalecería la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a la política migratoria de Estados Unidos.

En conferencia de prensa, el también coordinador de Morena sostuvo que un posicionamiento unificado permitiría respaldar los reclamos del Gobierno mexicano en el ámbito internacional.

“En la medida en que todos aparezcamos unidos en el Congreso de la Unión, le daremos fuerza a la presidenta de la República para los reclamos internacionales, pero sobre todo para la defensa de los derechos humanos de los migrantes que están sufriendo en Estados Unidos”, afirmó.

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La defensa de nuestras y nuestros connacionales nos une; ninguna política migratoria justifica la pérdida de una vida. En la @Mx_Diputados respaldamos las acciones para exigir verdad, justicia y respeto a los derechos humanos. Te comparto este artículo: https://t.co/ioqPUmOEH6 pic.twitter.com/l4VpfZBz4S — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 14, 2026

Monreal recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a las fuerzas políticas a respaldar un pronunciamiento para condenar las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y defender a los connacionales, independientemente de su situación migratoria.

Sin embargo, lamentó que no todos los grupos parlamentarios respaldaron esa propuesta por diferencias políticas.

“Vamos a llamar de nueva cuenta a todos los partidos que conforman el Congreso. Les voy a pasar el borrador para solicitarles su firma. Si no lo hacen, como ocurrió ayer, lo haremos quienes creemos en la defensa de los mexicanos en el exterior”, indicó.

El legislador aseguró que Morena continuará respaldando la política migratoria impulsada por el Gobierno federal y las acciones emprendidas por la presidenta para denunciar el trato que reciben los mexicanos en territorio estadounidense.

Asimismo, adelantó que la mayoría legislativa promoverá acciones ante organismos internacionales para denunciar posibles violaciones a los derechos humanos de los migrantes.

“Vamos a acudir a la ONU, a la Corte Internacional de Derechos Humanos, a La Haya, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a todos los organismos internacionales posibles, porque es nuestro derecho y nuestra obligación defender a los migrantes mexicanos que están sufriendo en Estados Unidos”, expresó.

Monreal también señaló que solicitarán investigaciones sobre los homicidios de migrantes y exigirán que los responsables sean sancionados.

El coordinador parlamentario consideró que el endurecimiento del discurso contra México responde, en parte, al contexto político y electoral en Estados Unidos.

“Hay un proceso electoral en Estados Unidos y México está siendo utilizado como un factor de campaña por demócratas y republicanos. Todos se suben a la ola de golpear a México para obtener beneficios electorales”, sostuvo.

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MSL