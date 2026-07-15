Oposición pide al régimen afrontar los señalamientos

Terrance Cole dijo el 25 de junio que los cárteles mexicanos son una prioridad para la DEA, ya que amenazan a su país.

'Lo que todos los mexicanos ya sabemos'

Los coordinadores del PAN y Movimiento Ciudadano en el Senado, Ricardo Anaya y Clemente Castañeda, respectivamente, exigieron al Gobierno federal responder a los señalamientos de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) sobre presuntos vínculos entre gobiernos de Morena y el crimen organizado, al advertir que el tema no puede ser minimizado ni desviado.

Anaya Cortés afirmó que las declaraciones de la DEA confirman “lo que todos los mexicanos ya sabemos” y acusó al Gobierno federal de mantener un pacto con la delincuencia organizada.

“Qué lamentable que lo tenga que venir a decir una agencia de otro país, cuando todos los mexicanos lo sabemos. Hay vínculos entre los gobiernos de Morena y el crimen organizado, y mientras esos vínculos no se rompan, el país no se va a pacificar”, declaró.

El legislador panista sostuvo que el Gobierno Federal debe actuar contra quienes, dijo, sí existen elementos para investigar, y volvió a señalar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Exigimos que el gobierno rompa el pacto que tiene con el crimen organizado, porque mientras no se rompa ese pacto el país no se va a pacificar” Ricardo Anaya Cortés, senador del PAN



El senador Ricardo Anaya Cortés, del PAN, en declaraciones a la prensa el 15 de julio de 2026. ı Foto: pan.senado.gob.mx

Ricardo Anaya exige a gobernadora Marina de Pilar solicitar licencia

Anaya Cortés también exigió que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, solicite licencia al cargo y sea investigada por el presunto delito de traición a la patria, tras la difusión de audios en los que, aseguró, ofrece información confidencial del Estado mexicano a cambio de obtener impunidad.

“Que pida licencia de inmediato y que se abra una carpeta de investigación por traición a la patria”, demandó.

Afirmó que la propia mandataria reconoció la autenticidad de los audios y acusó una “absoluta contradicción” del Gobierno Federal al sostener que no está claro con quién hablaba la gobernadora y, al mismo tiempo, exonerarla.

“Está ofreciendo dar información confidencial del Estado mexicano, obtenida en las mesas de seguridad, a cambio de obtener impunidad por los delitos que pudo haber cometido. Eso en español se llama traición a la patria” Ricardo Anaya Cortés, senador del PAN



Marina del Pilar, gobernadora de Baja California. ı Foto: Especial.

Anaya Cortés aseguró que existe un trato diferenciado cuando se trata de gobiernos de Morena.

“Cuando es una gobernadora de oposición presuntamente recibe información de una agencia estadounidense la acusan de traición a la patria; pero cuando es una gobernadora de Morena la que quiere traficar con información confidencial del Estado mexicano para obtener impunidad, la exoneran sin siquiera abrir una investigación”, afirmó.

En otros temas, calificó como una “burda persecución política” el proceso contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y pidió que cualquier procedimiento de extradición se dirija contra Rubén Rocha Moya.

También exigió al gobierno federal transparentar las razones de la salida de Ulises Lara López de la Fiscalía General de la República (FGR), al plantear si su renuncia está relacionada con la extradición del piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos.

Clemente Castañeda aseguró que “cada día es más evidente la colusión de los gobiernos de Morena con el crimen organizado” y señaló que los recientes señalamientos de la DEA forman parte de una serie de hechos que deben ser aclarados.

El senador de MC cuestionó la respuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum a las declaraciones de la agencia estadounidense y afirmó que el Gobierno federal ha optado por desviar la atención.

Castañeda sostuvo que el Gobierno enfrenta un reto en la relación con EU: “ha hecho uso de los distractores, desviar la atención, buscar culpables un día en las oposiciones, otro día en el exembajador y otro día en cualquier otro villano ocasional, pero seguimos sin respuestas puntuales a la crisis de seguridad”.

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cehr