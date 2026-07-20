Tarjeta SIM CFE: Paso a paso de cómo y dónde obtenerlas

La Conectividad para el Bienestar busca reducir la brecha digital que hay en el país por medio del acceso a tecnologías de información y comunicación, por lo que da cobertura en los espacios en los que pueden incluso ser inalcanzables para las poblaciones.

De manera prioritaria, se busca beneficiar a los grupos que se encuentren en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de fortalecer la inclusión digital y el desarrollo tecnológico de todas y todos.

Es por esto que brinda una tarjeta SIM a quienes son beneficiarias y beneficiarios de los Programas para el Bienestar y a las personas que residen en las zonas de atención prioritaria, así como en localidades con grado de marginación y rezago social muy alto o alto.

Internet para todas y todos, avanza.



Se ha logrado instalar 98 mil 960 puntos de internet gratuito que benefician a 27 millones de personas; 95.3% de cobertura en telefonía celular, que equivalen a 120 millones de mexicanos y cerraremos el 2024 con 96.4% de la población mejor… pic.twitter.com/yt1MGR7f7c — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 4, 2024

Paso a paso para obtener la tarjeta SIM de la CFE gratis

Las tarjeas SIM se entregan sin costo a la población que cumple con las características mencionadas anteriormente, y estas tienen beneficios mensuales que se renuevan por un año de manera automática.

Los beneficios de la tarjeta SIM de la CFE son 5 GB de navegación por internet, redes sociales, mil 500 minutos de telefonía celular, 500 mensajes SMS y la función hotpot para poder compartir internet a otros.

Quienes quieran ser beneficiarias deben acudir a los módulos de la Financiera para el Bienestar para que se le entregue la SIM sin costo con los beneficios gratuitos por un año, y para obtenerlo se requiere contar con los siguientes documentos:

Documento de identificación

Acta de naciomiento en caso de ser menores de edad

CURP

Comprobante de domicilio

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5 GB internet

1,500 min llamadas

500 SMS ¡Disponible hasta el 5 de diciembre! pic.twitter.com/z1AfmGZBvu — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) November 26, 2024

Debido a que la SIM ya cuenta con un número telefónico nuevo, pero debido a que este se encuentra asociado a los beneficios que brinda el programa no se puede solicitar una portabilidad del número anterior.

Una vez que se reciba la SIM gratuita de la CFE se debe firmar la recepción de los apoyos y validar la activación de la tarjeta.

En caso de que se pierda o que sea hurtada la tarjeta SIM, se debe marcar al número 55 2834 4800 para realizar el reporte, con la finalidad de que se bloquee el IMEI para que no se pueda acceder a los datos del teléfono.

Estas SIM también pueden ser adquiridas por los usuarios que no sean beneficiarios de algún Programa para el Bienestar; sin embargo, estos sí deberán realizar un pago mensual o anual para poder contar con red telefónica e internet.

SIM CFE ı Foto: Redes Sociales

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