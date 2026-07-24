Inadmisible que bajo una supuesta ‘educación militar’ haya conductas, que de ninguna manera pueden ser catalogadas como un método o modalidad de educación: Mario Delgado

La Secretaría de Educación Pública (SEP) lamenta el sensible fallecimiento de una menor de edad en Tamaulipas durante un campamento de verano; asimismo, condena enérgicamente y rechaza cualquier tipo de maltrato, trato inhumano, cruel o degradante que vulnere la dignidad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

“Resulta inadmisible que, bajo una supuesta “educación militar”, se pretendan justificar, normalizar u ocultar actos de abuso, violencia, maltrato o prácticas que atenten contra la integridad física, psicológica o emocional de las personas menores de edad”, afirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Añadió que “este tipo de conductas, de ninguna manera, pueden ser catalogadas como un método o modalidad de educación, instrucción, formación o disciplina que pueda ejercerse dentro o fuera del ámbito educativo. Por el contrario, constituyen una violación flagrante e inaceptable de los derechos humanos y del principio del interés superior de la niñez”.

De conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, la educación militar se circunscribe a la formación del personal dentro de las instituciones de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional (GN), impartida exclusivamente por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), por lo que no existe disposición normativa, criterio institucional o marco regulatorio que prevea, autorice o regule la impartición de educación militar en instituciones de educación básica, ni existe ninguna institución educativa de dicho tipo educativo que pueda contar con autorización, reconocimiento o cualquier otra figura para impartir educación militar.

🔴 #SEPInforma | Condenamos cualquier tipo de maltrato que vulnere la dignidad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes.



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La SEP reitera a la población en general y a las autoridades educativas de los Estados y la Ciudad de México que no está autorizada la prestación del servicio educativo bajo la denominación y/o modalidad “militarizada”, “militar”, “castrense” o cualquier otra análoga que haga referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar; el titular de esta Secretaría, Mario Delgado Carrillo, emitirá el comunicado correspondiente para reiterar esta disposición constitucional y legal vigente.

Por lo que hace a la institución involucrada en los actos violatorios de derechos humanos, la autoridad educativa del Estado de Tamaulipas ha informado que tomará las medidas conducentes para hacer valer los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes frente a la autorización de impartición del servicio educativo bajo la denominación “militarizada”, otorgado en 2005 y actualizado en 2013.

“El derecho a la educación se rediseñó bajo un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, desde el nivel inicial hasta el superior, dando origen a la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Bajo esta visión, las niñas, los niños y los adolescentes son reconocidos como sujetos activos de la educación, capaces de ejercer su derecho a transformar su realidad mediante una formación integral que trasciende el aula y desarrolla sus potencialidades de forma activa, autónoma y transformadora. En consonancia con ello, los planes y programas de estudio se construyeron desde una visión humanística, científica, artística, lúdica y crítica, orientada a formar personas participativas que impulsen procesos de innovación y mejoramiento social, cultural y político mediante el pensamiento crítico y la argumentación fundada”, enfatizó Delgado Carrillo.

Para la SEP bajo esa perspectiva, la impartición de educación militar en instituciones de educación básica resulta incompatible con los fines, principios y objetivos constitucionales y legales que rigen dicho tipo educativo; ello obedece a que la educación militar responde a una finalidad distinta, orientada a la formación, adiestramiento y preparación del personal destinado al cumplimiento de las funciones propias de las Fuerzas Armadas y de la GN, por lo que no constituye una modalidad educativa prevista para las niñas, los niños y los adolescentes que cursan la educación básica.

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JVR